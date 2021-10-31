Красиво до жути: Dior выпустил посуду к Хэллоуину (ФОТО)

Каждый год, 31 октября, в мире отмечают Хэллоуин — один из самых мистических праздников в году. По этому случаю, модный бренд Dior выпустил коллекцию посуды, посвященную осеннему сезону.

Dior выпустил посуду к Хэллоуину | Фото: dior.com

На днях люксовая французская компания представила коллекцию предметов домашнего обихода. Чтобы стильно отметить Хэллоуин, модный дом собрал черно-белую сервировку и яркие украшения в стиле жуткого праздника. Над созданием коллекции работала дизайнер бренда Мария Грация Кьюри вместе с иллюстратором Пьетро Руффо и керамистом Жаном Роже.

Среди новых поступлений можно увидеть керамические фигуры тыквы, фарфоровые тарелки Руффо с тематическими иллюстрациями, вдохновленными старинными картами Таро и концепцией мистических пророков, а также свечи для дома. Чтобы подчеркнуть атмосферу осени, Dior также изготовили керамическую тыкву. Также коллекция дополнена коническими свечами и бокалами.

Отмечается, что линейка будет продаваться в бутиках Dior по всему миру, а также на официальном сайте бренда.

Напомним, что уже несколько сезонов подряд микросумки остаются мировым трендом и покоряют модный Олимп. Популярный французский бренд Dior решил не отставать от глобального веяния и летом представил свою коллекцию таких аксессуаров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Dior любит удивлять и поражать. В прошлом году бренд представил эксклюзивный набор елочных украшений, которые придадут роскоши любому новогоднему дереву. Его стоимость составила 600 долларов.

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