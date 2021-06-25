logo
Русский Українська

BTC/USD

31963.82

ETH/USD

1818.34

LTC/USD

126.69

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода Dior создал коллекцию микросумок: как они выглядят (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Dior создал коллекцию микросумок: как они выглядят (ФОТО)

Французская компания Dior презентовала коллекцию микросумок из натуральной кожи, которые стали миниатюрными версиями классических моделей сумок бренда

сегодня, 18:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Уже несколько сезонов подряд микросумки остаются мировым трендом и покоряют модный Олимп. Популярный французский бренд Dior решил не отставать от глобального веяния и создал свою коллекцию таких аксессуаров.

Dior создал коллекцию микросумок: как они выглядят (ФОТО)

микросумки Dior (фото из открытых источников)

Креативная директор бренда Мария Грация Кьюри выпустила в свет микросумкы, которые в эти дни можно было увидеть в Instagram-аккаунтах всех мировых инфлюенсерив. Аксессуары стали миниатюрными версиями классических моделей сумок бренда: Saddle, Lady, Caro и 30 Montaigne.

Крошечные Dior выполнены из натуральной кожи и украшены традиционными деталями, как и их прототипы. Цветовую палитру для новинок выбрали богатую: от классических красного и черного цветов к оттенкам латте, мяты и клубничного зефира. Размер сумок — 7,5 х 10 см.

Несмотря на маленькие размеры, сумочка достаточно вместительная. Чтобы продемонстрировать это, бренд выпустил видео, в котором инфлюенсеры пытаются упаковать в микросумкы ключи, наушники, кредитные карты и даже печенье.

Купить микросумки Dior можно на сайте и в бутиках бренда. Стоимость варьируется от 2550 до 3500 долларов.

Dior создал коллекцию микросумок: как они выглядят (ФОТО) - фото 2
Dior создал коллекцию микросумок: как они выглядят (ФОТО) - фото 3

Напомним, что люксовые бренды стараются идти в ногу со временем и заботиться об окружающей среде. Недавно французская компания Louis Vuitton присоединилась к модному веянию и выпустила дебютные экологические сумки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что французский дом моды Hermès International S.A. представил необычную новинку — сумку Birkin из настоящий овощей.  Над созданием моделей работал художник и дизайнер Бен Дензер, который воссоздал легендарные сумки из спаржи, капусты и огурцов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://23-59.ua/dior-stvoryly-kultovi-sumky-u-mikroformati/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ