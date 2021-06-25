Dior создал коллекцию микросумок: как они выглядят (ФОТО)

Уже несколько сезонов подряд микросумки остаются мировым трендом и покоряют модный Олимп. Популярный французский бренд Dior решил не отставать от глобального веяния и создал свою коллекцию таких аксессуаров.

микросумки Dior (фото из открытых источников)

Креативная директор бренда Мария Грация Кьюри выпустила в свет микросумкы, которые в эти дни можно было увидеть в Instagram-аккаунтах всех мировых инфлюенсерив. Аксессуары стали миниатюрными версиями классических моделей сумок бренда: Saddle, Lady, Caro и 30 Montaigne.

Крошечные Dior выполнены из натуральной кожи и украшены традиционными деталями, как и их прототипы. Цветовую палитру для новинок выбрали богатую: от классических красного и черного цветов к оттенкам латте, мяты и клубничного зефира. Размер сумок — 7,5 х 10 см.

Несмотря на маленькие размеры, сумочка достаточно вместительная. Чтобы продемонстрировать это, бренд выпустил видео, в котором инфлюенсеры пытаются упаковать в микросумкы ключи, наушники, кредитные карты и даже печенье.

Купить микросумки Dior можно на сайте и в бутиках бренда. Стоимость варьируется от 2550 до 3500 долларов.

Напомним, что люксовые бренды стараются идти в ногу со временем и заботиться об окружающей среде. Недавно французская компания Louis Vuitton присоединилась к модному веянию и выпустила дебютные экологические сумки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что французский дом моды Hermès International S.A. представил необычную новинку — сумку Birkin из настоящий овощей. Над созданием моделей работал художник и дизайнер Бен Дензер, который воссоздал легендарные сумки из спаржи, капусты и огурцов.

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