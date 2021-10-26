Что посмотреть на Хэллоуин: ТОП-5 атмосферных фильмов

Близится Хэллоуин — один из самых мистических праздников в году. Для тех, кто любит пощекотать себе нервы и хочет окунуться в соответствующую атмосферу, мы подготовили подборку увлекательных кинокартин.

Что посмотреть на Хэллоуин (фото из открытых источников)

Хэллоуин (2018)

Американский ужастик, рассказывающий об убийце-психопате по имени Майкл Майерс, который начинает терроризировать небольшой городок. Преступник сбежал из приюта для психически ненормальных, чтобы наносить смертельные удары. И конечно, в Хэллоуин.

Крик (2015-2019)

Американский хоррор-телесериал, снятый по мотивам одноименной серии фильмов ужасов. Действия разворачиваются в небольшом городке под названием Лейквуд, в истории которого есть страницы с довольно мрачным прошлым.

Оно (2017)

Американский фильм ужасов, основан на первой части одноименного романа писателя Стивена Кинга. Сюжет рассказывает о монстре-клоуне Пеннивайзе, который питается страхами детей и похищает их. Но на защиту города встают несколько смелых подростков.

Счастливого дня смерти (2017)

Американский комедийный фильм ужасов, в котором рассказывается о студентке по имени Три. Девушка беззаботно проводила дни, гуляла на вечеринках, пользовалась вниманием у мальчиков, но все изменил ее очередной день рождения.

Лабиринт Фавна (2006)

Фэнтезийная драма, действие которой разворачивается в двух параллельных мирах. Мрачная реальность Испании времен Гражданской войны переплетается с не менее мрачным волшебным миром, окружающим девочку Офелию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Хэллоуин – это не просто еще один повод устроить грандиозную вечеринку, а также возможность извлечь из этого праздника пользу.

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