logo

BTC/USD

62272.40

ETH/USD

4288.72

LTC/USD

194.85

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Что посмотреть на Хэллоуин: ТОП-5 атмосферных фильмов
commentss НОВОСТИ Все новости

Что посмотреть на Хэллоуин: ТОП-5 атмосферных фильмов

Опубликован список атмосферных кинокартин, которые отлично подойдут для просмотра на Хэллоуин

сегодня, 22:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Близится Хэллоуин — один из самых мистических праздников в году.  Для тех, кто любит пощекотать себе нервы и хочет окунуться в соответствующую атмосферу, мы подготовили подборку увлекательных кинокартин.

Что посмотреть на Хэллоуин: ТОП-5 атмосферных фильмов

Что посмотреть на Хэллоуин (фото из открытых источников)

Хэллоуин (2018)

Американский ужастик, рассказывающий об убийце-психопате по имени Майкл Майерс, который начинает терроризировать небольшой городок. Преступник сбежал из приюта для психически ненормальных, чтобы наносить смертельные удары. И конечно, в Хэллоуин. 

Крик (2015-2019)

Американский хоррор-телесериал, снятый по мотивам одноименной серии фильмов ужасов. Действия разворачиваются в небольшом городке под названием Лейквуд, в истории которого есть страницы с довольно мрачным прошлым.

Оно (2017)

Американский фильм ужасов, основан на первой части одноименного романа писателя Стивена Кинга. Сюжет рассказывает о монстре-клоуне Пеннивайзе, который питается страхами детей и похищает их. Но на защиту города встают несколько смелых подростков. 

Счастливого дня смерти (2017)

Американский комедийный фильм ужасов, в котором рассказывается о студентке по имени Три. Девушка беззаботно проводила дни, гуляла на вечеринках, пользовалась вниманием у мальчиков, но все изменил ее очередной день рождения. 

Лабиринт Фавна (2006)

Фэнтезийная драма, действие которой разворачивается в двух параллельных мирах. Мрачная реальность Испании времен Гражданской войны переплетается с не менее мрачным волшебным миром, окружающим девочку Офелию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Хэллоуин – это не просто еще один повод устроить грандиозную вечеринку, а также возможность извлечь из этого праздника пользу.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ellegirl.ru/articles/chto-posmotret-v-hellouin-15-samyih-atmosfernyih-filmov-i-serialov/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!