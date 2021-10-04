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Стилист рассказала, как можно продлить жизнь любимой одежде

Стилист Анна Пономаренко дала несколько советов, которые помогут не испортить любимые вещи из гардероба

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Стилист рассказала, как можно продлить жизнь любимой одежде

Как не испортить любимую вещь / Фото: shutterstock.com

Если хотите, чтобы ваши вещи не теряли свой внешний вид, тогда за ними нужно правильно ухаживать. На своей странице в Instagram стилист Анна Пономаренко дала несколько ценных советов, которые помогают продлить жизнь любимой одежде.

В первую очередь, специалист не рекомендует стирать вещи при 60 градусах и отжиме в 1400 оборотов, потому что одежда может превратиться в "тряпку", например, хлопок растянется, а цветные вещи полиняют. Нужно внимательно изучать этикетки, чтобы знать, при каких условиях можно стирать ту или другую одежду, а также желательно ознакомиться с инструкцией стиральной машины. К слову, жакеты стилист вообще не рекомендует стирать, вне зависимости от бренда.

По словам эксперта, при стирке вещей нельзя добавлять много порошка, чтобы на вещах не было разводов, не сохранялся запах, а после не появились раздражения на коже. И не желательно оставлять вещи на балконе несколько дней, потому что волокна тканей будут подвержены разрушению. 

Также, чтобы сохранить хороший вид любимой вещи, не нужно гладить ее на "максималках", потому что можно оставить пятно на ткани или же уменьшить вещь на полразмера.

Напомним, каждая девушка хочет выглядеть модно, стильно и красиво и для этого необязательно тратить большие суммы на одежду от кутюр. Достаточно найти свой стиль и придерживаться нескольких советов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые вещи пользуются большой популярностью на протяжение нескольких сезонов, но есть предмет гардероба, который будет актуален всегда, во все времена. Речь идет о тренче — двубортном плаще прямого или приталенного кроя. 

Читайте также, опубликован список предметов, которые имеют странный вид и функции, но это не помешало им стать хитами продаж.


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