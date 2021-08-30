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Вы будете удивлены: какой афродизиак лучший для женщин

Итальянские исследователи выяснили, с помощью какого продукта можно повысить сексуальное желание у женщин

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Стимулировать или усилить половое влечение можно с помощью определенных продуктов-афродизиаков. Итальянские ученые в ходе исследования выяснили, какой фрукт может повысить либидо у женщин.

Вы будете удивлены: какой афродизиак лучший для женщин

Что возбуждает женщину / Фото: flickr.com

Как ни странно, но самым лучшим афродизиаком для женщин были признаны не устрицы и не клубника, а яблоко. Да, оказывается, что этот вкусный и доступный фрукт за счет органических соединений влияет на гормон эстрадиол, играющий большую роль в сексуальном возбуждении. А еще яблоки богаты на антиоксиданты и полифенолы, стимулирующие приток крови к половым органам, тем самым вызывая возбуждение. 

Такие выводы были сделаны на основе результатов исследования, в котором приняло участие более 700 итальянок в возрасте от 18 до 43 лет. Женщин разделили на две группы. Участники из первой каждый день съедали более 2 яблок, а другие — воздержались от употребления фрукта. После окончания эксперимента итальянки ответили на вопросы в анкете, касающиеся их сексуальной активности, в частности частоту и удовлетворенность интимной жизнью. 

В итоге ученые выяснили, что женщины, которые употребляли регулярно яблоки значительно увеличили свое сексуальное удовольствие.

Напомним, что миндаль регулирует работу половых гормонов и помогает поддерживать их баланс в организме, благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в современном мире активно используется такая наука как физиогномика. Она помогает понять характер и определить тип личность человека по его лицу. Эксперты из этой области отметили, что черты лица также могут указывать на сексуальный потенциал. Как его определить?


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/uchenie-nashli-samiy-silniy-afrodiziak-dlya-zhenshchin/
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