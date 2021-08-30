Вы будете удивлены: какой афродизиак лучший для женщин

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Светлана Шкурупий
Стимулировать или усилить половое влечение можно с помощью определенных продуктов-афродизиаков. Итальянские ученые в ходе исследования выяснили, какой фрукт может повысить либидо у женщин.
Что возбуждает женщину / Фото: flickr.com
Как ни странно, но самым лучшим афродизиаком для женщин были признаны не устрицы и не клубника, а яблоко. Да, оказывается, что этот вкусный и доступный фрукт за счет органических соединений влияет на гормон эстрадиол, играющий большую роль в сексуальном возбуждении. А еще яблоки богаты на антиоксиданты и полифенолы, стимулирующие приток крови к половым органам, тем самым вызывая возбуждение.
Такие выводы были сделаны на основе результатов исследования, в котором приняло участие более 700 итальянок в возрасте от 18 до 43 лет. Женщин разделили на две группы. Участники из первой каждый день съедали более 2 яблок, а другие — воздержались от употребления фрукта. После окончания эксперимента итальянки ответили на вопросы в анкете, касающиеся их сексуальной активности, в частности частоту и удовлетворенность интимной жизнью.
В итоге ученые выяснили, что женщины, которые употребляли регулярно яблоки значительно увеличили свое сексуальное удовольствие.
Напомним, что миндаль регулирует работу половых гормонов и помогает поддерживать их баланс в организме, благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот.
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