kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.01.2021

BTC/USD

37175.95

ETH/USD

1246.41

LTC/USD

152.07

НБУ 18.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Какие черты лица указывают на повышенное либидо
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие черты лица указывают на повышенное либидо

По лицу человека можно «прочитать» очень многое

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В современном мире активно используется такая наука как физиогномика. Она помогает понять характер и определить тип личность человека по его лицу. Эксперты из этой области отметили, что черты лица также могут указывать на сексуальный потенциал. Как его определить?

Какие черты лица указывают на повышенное либидо

какие черты лица указывают на повышенное либидо / Фото: Getty Images

Глаза

Специалисты отметили, что люди с большими глазами относятся к сексуальным личностям. Но внимание стоит уделить и цвету глаз, ведь чем оттенок теплее, тем человек активнее в постели. Например, искусными любовниками являются обладатели карих и зеленых глаз. 

Нос

Лучшими любовниками считаются люди, у которых "орлиный" и греческий нос с горбинкой. По словам экспертов, они очень тонкие натуры и довольно страстные в постели. А вот круглый с мягкими очертаниями нос показывает, что у его владельца пониженное либидо. 

Губы

Оказывается, что узнать насколько человек чувствительный и сексуальный можно, взглянув на его рот. Особенно нужно присмотреться к нижней губе, которая является главным индикатором сексуального потенциала.  Если она больше верхней — значит перед вами страстная натура, которая не прочь поэкспериментировать в постели. Но тонкие губы тоже могут выдавать скрытый потенциал. Такая форма в сочетании с густыми бровями и широкой челюстью указывают на то, что человек обладает сильной половой конституцией. 

Уши

Некоторые девушки стесняются своих оттопыренных ушей, но вот специалисты уверены, что именно их обладатели — страстные любовники. Более того, такая форма ушей предсказывает человеку долгую и успешную жизнь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лицо человека может "отражать" его проблемы со здоровьем.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wday.ru/seks-otnosheniya/seks/zakonyi-privlekatelnosti-chertyi-litsa-kotoryie-vyidayut-vyisokoe-libido/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ