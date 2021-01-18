В современном мире активно используется такая наука как физиогномика. Она помогает понять характер и определить тип личность человека по его лицу. Эксперты из этой области отметили, что черты лица также могут указывать на сексуальный потенциал. Как его определить?

какие черты лица указывают на повышенное либидо / Фото: Getty Images

Глаза

Специалисты отметили, что люди с большими глазами относятся к сексуальным личностям. Но внимание стоит уделить и цвету глаз, ведь чем оттенок теплее, тем человек активнее в постели. Например, искусными любовниками являются обладатели карих и зеленых глаз.

Нос

Лучшими любовниками считаются люди, у которых "орлиный" и греческий нос с горбинкой. По словам экспертов, они очень тонкие натуры и довольно страстные в постели. А вот круглый с мягкими очертаниями нос показывает, что у его владельца пониженное либидо.

Губы

Оказывается, что узнать насколько человек чувствительный и сексуальный можно, взглянув на его рот. Особенно нужно присмотреться к нижней губе, которая является главным индикатором сексуального потенциала. Если она больше верхней — значит перед вами страстная натура, которая не прочь поэкспериментировать в постели. Но тонкие губы тоже могут выдавать скрытый потенциал. Такая форма в сочетании с густыми бровями и широкой челюстью указывают на то, что человек обладает сильной половой конституцией.

Уши

Некоторые девушки стесняются своих оттопыренных ушей, но вот специалисты уверены, что именно их обладатели — страстные любовники. Более того, такая форма ушей предсказывает человеку долгую и успешную жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лицо человека может "отражать" его проблемы со здоровьем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!