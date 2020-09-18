Девять продуктов-афродизиаков, которые точно работают

Ни для кого не секрет, что есть определенные продукты, которые повышают наше либидо. Об этом пишет издание lux.

Продукты, которые неожиданно оказались афродизиаками. Фото: unsplash

В авокадо содержится много витамина Е, что хорошо сказывается на нашем внешнем виде. А когда вопрос касается интимной близости, то внешность – это одно из ключевых факторов.

Устрицы богаты цинком и белком, которые улучшат либидо. Только специалисты рекомендуют быть осторожными с этим продуктом, потому что им нельзя злоупотреблять.

В лососе содержится большое количество Омега-3, а это, как мы уже знаем, повышает дофамин в организме. То есть, этот продукт поможет растянуть удовольствие, сделав его еще ярче.

Оказывается, что тыквенные семена стимулируют выработку половых гормонов. Поэтому их можно смело покушать перед свиданием со своим партнером.

Миндаль регулирует работу половых гормонов и помогает поддерживать их баланс в организме, благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот.

В шпинате содержится фолиевая кислота и витамин В6, которые тоже способствуют выработке половых гормонов.

А вот ежедневное употребление бананов поможет повысить репродуктивную функцию, потому что в его составе есть калий и витамин В.

В сельдерее содержится гормон, который повышает возбуждение женщин, поэтому он тоже считается мощным афродизиаком.

Чтобы повысить уровень гормона удовольствия, то необходимо съесть кусочек черного шоколада. Еще он позитивно сказывается на работе мозга, половом влечении и ускоряет пульс.

Также издание "Комментарии" расскажет, опрос показал, что "правило 3 свиданий" больше не работает.



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