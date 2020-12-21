Всемирный день оргазма: пять фактов о сексе, которых вы могли не знать

С 2006 года по всей планете проводится неординарная акция под названием "Всемирный оргазм" (Global Orgasm, GORG). Приходится она на день зимнего равноденствия — 21 или 22 декабря. Изначально акция была связана с возможным концом света в 2012 году. Впрочем, даже после этой даты от проведения тематических мероприятий не отказались.

В день зимнего солнцестояния проводится акция "Всемирный оргазм". Фото: istock

По мнению организаторов акции, супругов Донны Шихэн и Пола Реффела, если все люди на Земле в один день (или лучше даже час) почувствуют оргазм, планета сможет получить положительную энергию. Конечной целью "Всемирного оргазма" является попытка установить мир во всем мире, остановить войны, восстановить социальное и половое равенство и т.п.

"Комментарии" не уверены, можно ли подобный подход считать рациональным, впрочем, не смогли пройти мимо необычной темы. Поэтому в рамках акции "Всемирный оргазм" расскажем несколько интересных фактов о сексе, которые вы раньше могли не знать.





1. Камасутра — не про секс

"Камасутра" считается самым известным сборником советов для организации сексуальной жизни человека. Но в первоначальном варианте книги информация о половых отношениях занимала лишь пятую часть общего текста. Все другие разделы рассказывали о семье и любви в целом. Между прочим, изображение с различными сексуальными позами также были добавлены в "Камасутру" позже — только в XVI-XVII веках, во время правления Великих Моголов в Индии.





2. Автомобиль для самоудовлетворения

На испанском автомобильном рынке представителям некоторых известных компаний приходится непросто. Так, например, автомобилю Mitsubishi Pajero пришлось изменить "имя" на Mitsubishi Montero. Это сделали из-за особенностей местного говора. Как оказалось, в Испании слово "pajero" означает "онанист".





3. Мэрилин Монро в фильме для взрослых





Частная коллекция американского бизнесмена Кейи Моргана включает в себя необычный экспонат — порнофильм с участием самой известной блондинки Голливуда Мэрилин Монро. Полноценным фильмом это назвать трудно: на черно-белой 15-минутной записи Монро занимается оральным сексом с неизвестным мужчиной. Приобретение эксклюзивной пленки у информатора ФБР обошлось коллекционеру в 1,5 млн долларов. По словам Моргана, он сделал это, чтобы запись не попала в общий доступ.





4. Секс на Луне

Хотя, скорее, на почти лунной поверхности. Известно, что студент-астрофизик Тед Робертс, практикант НАСА, в 2002 году похитил сейф с лунным грунтом и камнями. После ограбления Робертс со своей девушкой занялись сексом на украденных образцах. История имеет логическое завершение — позже горе-воришки пытались продать камни через Сеть, но были арестованы.





5. Амнезия после оргазма

Существует возможность ненадолго потерять память после занятия сексом. Такая особенность человеческого организма называется транзиторной глобальной амнезией. Конечно, оргазм — не единственная причина подобного явления, ею может стать любая значительная физическая нагрузка. Но известен случай, когда в 1964 году мужчина в момент оргазма потерял память и спросил: "Где я? Что случилось?" В основном, от временного "стирания воспоминаний" страдают прежде всего люди старше 50 лет.





А чтобы минимизировать вероятность потери памяти, стоит прислушаться к ученым и чаще заниматься сексом, дабы продлить жизнь.

Ранее "Комментарии" рассказывали о типичных ошибках во время интима, которые могут все испортить.

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