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Еженедельный секс продлевает жизнь — исследование

Регулярная половая связь помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

сегодня, 19:07
Автор:

Вечканова Елена

Секс помогает увеличить продолжительность жизни почти на 40%. К таким выводам пришли специалисты Исследовательского института Новой Англии, информирует The Times of India.

Еженедельный секс продлевает жизнь — исследование

Регулярный секс благотворно влияет на наши сосуды. Фото из открытых источников

По словам ученых, регулярные занятия сексом положительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека. Таким образом, уменьшается риск возникновения соответствующих заболеваний, от которых человечество интенсивно страдает последние несколько лет.

Утверждение ученых базируется на объемном эксперименте, который проводился в течение 22 лет. Его участниками стали 1120 мужчин и женщин в возрасте до 65 лет. Результаты исследования показывают, что регулярный секс не только уменьшает риск сердечных заболеваний, но и помогает уменьшить их неприятные последствия постфактум. К тому же, у людей с полноценной половой жизнью больше шансов выжить после инфаркта.

Важным фактором называют частоту интимного сближения до и после болезни. Люди, у которых не было сердечного приступа и которые регулярно занимались сексом более одного раза в неделю, на 27% реже обращались к врачу. Те, у кого половые связи были непостоянными, на 8% чаще обнаруживали у себя проблемы с серцем. Если же человек перенес сердечный приступ, то для него максимально полезно заниматься сексом хотя бы раз в неделю.

В идеале, уверены исследователи, секс еженедельно может продлить жизнь на 37%.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о последствиях воздержания от секса для человеческого организма. В частности, американские ученые убеждены, что подобные ограничения приводят к различным проблемам со здоровьем, плохому самочувствию, затяжной депрессии и даже заниженной самооценке.

Также на портале вы можете узнать, как утренний секс влияет на карьерный рост.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/a-new-study-reveals-that-weekly-sex-can-increase-your-life-span/articleshow/79723687.cms
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