Еженедельный секс продлевает жизнь — исследование

Секс помогает увеличить продолжительность жизни почти на 40%. К таким выводам пришли специалисты Исследовательского института Новой Англии, информирует The Times of India.

Регулярный секс благотворно влияет на наши сосуды. Фото из открытых источников

По словам ученых, регулярные занятия сексом положительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека. Таким образом, уменьшается риск возникновения соответствующих заболеваний, от которых человечество интенсивно страдает последние несколько лет.

Утверждение ученых базируется на объемном эксперименте, который проводился в течение 22 лет. Его участниками стали 1120 мужчин и женщин в возрасте до 65 лет. Результаты исследования показывают, что регулярный секс не только уменьшает риск сердечных заболеваний, но и помогает уменьшить их неприятные последствия постфактум. К тому же, у людей с полноценной половой жизнью больше шансов выжить после инфаркта.

Важным фактором называют частоту интимного сближения до и после болезни. Люди, у которых не было сердечного приступа и которые регулярно занимались сексом более одного раза в неделю, на 27% реже обращались к врачу. Те, у кого половые связи были непостоянными, на 8% чаще обнаруживали у себя проблемы с серцем. Если же человек перенес сердечный приступ, то для него максимально полезно заниматься сексом хотя бы раз в неделю.

В идеале, уверены исследователи, секс еженедельно может продлить жизнь на 37%.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о последствиях воздержания от секса для человеческого организма. В частности, американские ученые убеждены, что подобные ограничения приводят к различным проблемам со здоровьем, плохому самочувствию, затяжной депрессии и даже заниженной самооценке.

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