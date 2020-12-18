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Главная Новости Досуг секс Пять ошибок во время секса, которые могут все испортить
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Пять ошибок во время секса, которые могут все испортить

Эти ошибки могут очень сильно повлиять на качество секса

сегодня, 02:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Секс — важная часть нашей жизни, которая не только приносит удовольствие, но и положительно влияет на наше физическое и психологическое состояние. Но многие партнеры могут во время секса совершать ошибки, которые портят не только впечатление от процесса, но и отношения в целом. В чем же дело?

Пять ошибок во время секса, которые могут все испортить

какие ошибки могут испортить секс / фото: Depositphotos

Однообразные позы

Для того чтобы поддерживать "огонек" в постели, нужно учиться новым позам, которые подарят вам и вашему партнеру новое наслаждение и эмоции. А если вы привыкли заниматься сексом только в одной позе, то не удивительно, что страсть между вами начала угасать. Согласитесь, что это скучновато?

Секс по расписанию

Многие супружеские пары планируют свой секс, выбирая для этого занятия определенные дни недели. Но это весьма странно. О какой романтике, страсти, спонтанности может идти речь? Нельзя планировать свою интимную жизнь, нужно подаваться эмоциям и сексуальному желанию, тогда ваши отношения будут значительно крепче.

Отсутствие инициативы

Это одна из самых распространенных ошибок, которые допускают пары в отношениях. Девушки считают, что парень полностью должен брать инициативу на себя, а у нее, чтобы все срослось, должно быть свободное время и подходящее настроение. Но рано или поздно, мужчине тоже начинает хотеться, чтобы его избранница сделала первый ход и это совершенно нормально. Если стремитесь к хорошему и продолжительному сексу, тогда каждый должен проявлять инициативу.

Имитация оргазма

Не стоит обманывать партнера, если от секса с ним вы не получаете полное удовольствие. Куда лучше, открыто поговорить по душам и найти выход из этой проблемы. Можно почитать специальную литературу и открыть для себя много способов, которые помогут довести партнера до оргазма. Так, почему не научится чему-то новому?

Зажатость

Чтобы секс получился страстным и приятным, стоит забыть о стеснительности, комплексах и страхах. Перестаньте сомневаться в собственной привлекательности или других вещах. Отдайтесь любви, доверяйте партнеру, и вы получите массу приятных эмоций и ощущений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие слова стоит говорить во время секса.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/family_and_children/sex/10-tvoix-privychek-kotorye-isportyat-vash-seks/?from=main_1
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