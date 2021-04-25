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Главная Новости Досуг секс Воскресенье – лучший день для секса: психолог объяснила почему
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Воскресенье – лучший день для секса: психолог объяснила почему

Психолог Летисия Галеон рассказала, что на воскресенье приходится максимальная сексуальная активность и объяснила почему

сегодня, 21:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Оказывается, что на воскресенье приходится максимальная сексуальная активность. Такой информацией поделилась психолог Летисия Галеон отметив, что этот день очень легкий и отлично подходит для такого приятного занятия.

Воскресенье – лучший день для секса: психолог объяснила почему

В какой день недели люди чаще занимаются сексом /фото: unsplash

Специалист рассказала, что в воскресенье люди чаще всего занимаются сексом и не только потому, что этот день считается выходным. По словам психолога, в будни мало кто думает об интимной связи, поскольку многие заняты работой и другими делами, а секс, увы, отходит на второй план. В пятницу большинство людей отдает предпочтение празднованию конца недели, суббота — это день восстановления сил и домашних дел, а вот воскресенье — день, когда пары пытаются успеть сделать все в последний момент. И занятия любовью — не исключение. 

"Научно доказано, что секс помогает на гормональном и физическом уровне устранить или снизить стресс. И лучше начать им свой неделю, если выходной выпал на воскресенье", – подытожила Летисия Галеон.

По словам психолога, секс не просто приятное занятие, но и возможность зарядиться энергией для новых свершений.

Напомним, сексологи рассказывают, что женщины получают оргазмы гораздо реже, нежели мужчины. Чтобы исправить такую неутешительную статистику, они перечислили несколько ключевых правил, которые помогут сделать секс с партнером еще ярче и приятнее. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что множество конфликтов в отношениях возникает из-за неудачно выбранного времени и места. Партнеры не всегда способны слышать и слушать друг друга, а также находить компромиссы в сложных ситуациях. Но что не нужно делать точно, так это поднимать определенные темы после занятий сексом. Что это за темы, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.revistagq.com/noticias/articulo/domingo-dia-tener-sexo
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