На какие темы не стоит говорить после секса

Множество конфликтов в отношениях возникает из-за неудачно выбранного времени и места для проведения разговора. Партнеры не всегда способны слышать и слушать друг друга, а также находить компромиссы в сложных ситуациях. Но что не нужно делать точно, так это поднимать определенные темы после занятий сексом. Что это за темы рассказало издание "Единственная".

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Не говорите о нем в сексе

Считается, что мужчинам после секса нравится слышать комплименты в свой адрес. Но на самом деле, не спешите выставлять ему баллы за технику, чтобы не испортить весь момент.

Не говорите о его теле

Не говорите мужчине о недостатках его фигуры, о том, что ему пора заняться спортом или перестать есть после шести. Если вас сильно беспокоит его тело, отложите эту беседу для более подходящего момента.

Не продолжайте конфликтную тему

Если вы поругались, а потом остыли и решили закрепить свое примирение страстными поцелуями, то ни в коем случае, не продолжайте конфликт после полового акта. Ни к чему хорошему такое поведение не приведет, а все приятное впечатление от секса сразу же улетучится.

Не сравнивайте своего мужчину

Худшее, что можно придумать — это рассуждать о своем прошлом опыте с бывшим парнем. Сексуальные отношения можно обсуждать в откровенном разговоре за бокальчиком игристого, но не после секса.

Не обсуждайте ваше будущее

Не стоит после секса говорить и строить планы на совместное будущее, особенно, если вы только начали встречаться. Мужчины — пугливые существа, поэтому могут сбежать, после такого напора со стороны партнерши.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи снижают сексуальное желание.

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