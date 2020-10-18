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На какие темы не стоит говорить после секса

Лучше оставьте эти темы на потом

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Множество конфликтов в отношениях возникает из-за неудачно выбранного времени и места для проведения разговора. Партнеры не всегда способны слышать и слушать друг друга, а также находить компромиссы в сложных ситуациях. Но что не нужно делать точно, так это поднимать определенные темы после занятий сексом. Что это за темы рассказало издание "Единственная".

На какие темы не стоит говорить после секса

freepik

Не говорите о нем в сексе

Считается, что мужчинам после секса нравится слышать комплименты в свой адрес. Но на самом деле, не спешите выставлять ему баллы за технику, чтобы не испортить весь момент.

Не говорите о его теле

Не говорите мужчине о недостатках его фигуры, о том, что ему пора заняться спортом или перестать есть после шести. Если вас сильно беспокоит его тело, отложите эту беседу для более подходящего момента. 

Не продолжайте конфликтную тему

Если вы поругались, а потом остыли и решили закрепить свое примирение страстными поцелуями, то ни в коем случае, не продолжайте конфликт после полового акта. Ни к чему хорошему такое поведение не приведет, а все приятное впечатление от секса сразу же улетучится. 

Не сравнивайте своего мужчину

Худшее, что можно придумать — это рассуждать о своем прошлом опыте с бывшим парнем. Сексуальные отношения можно обсуждать в откровенном разговоре за бокальчиком игристого, но не после секса. 

Не обсуждайте ваше будущее

Не стоит после секса говорить и строить планы на совместное будущее, особенно, если вы только начали встречаться. Мужчины — пугливые существа, поэтому могут сбежать, после такого напора со стороны партнерши. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи снижают сексуальное желание.


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