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Главная Новости Досуг секс ТОП-6 ключевых правил, которые сделают ваш секс незабываемым
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ТОП-6 ключевых правил, которые сделают ваш секс незабываемым

Есть некоторые принципы, о которых продолжают напоминать сексологи

сегодня, 17:30
Автор:

Любовь Блажко

Сексологи рассказывают, что женщины получают оргазмы гораздо реже, нежели мужчины. Чтобы исправить такую неутешительную статистику, они перечислили несколько ключевых правил, которые помогут сделать секс с партнером еще ярче и приятнее. Об этом пишет издание cosmo.

ТОП-6 ключевых правил, которые сделают ваш секс незабываемым

ТОП-6 ключевых правил, которые сделают ваш секс незабываемым. Фото: unsplash

Так, специалисты говорят, что вовсе не нужно фокусироваться именно на получении оргазма, и заканчивать секс сразу же после его достижения. Они советуют всячески разнообразить интимную жизнь, действуя каждый раз по-другому. 

Также эксперты акцентируют внимание на том, что боль – это не норма. Поэтому если есть неприятные ощущения во время полового акта, нужно посетить врача и проконсультироваться, почему так происходит.

Не нужно бояться попробовать что-то новое в сексе или то, чего хочет ваша половинка. Конечно же, лучше сразу выяснить, что для вас табу, а что нет. Узнав рамки за которые нельзя заходить, вы сможете пробовать то, что будет приятно вам обоим, говорят сексологи.

Во время полового акта обязательно нужно общаться, ведь только так вы сможете объяснить своему партнеру, что вы хотите от него получить. Поэтому не нужно стесняться говорить на тему секса, общение сделает интимную жизнь только лучше.

Также не всегда секс должен быть с проникновением, делятся сексологи. Ничего страшного нет в том, что вы попробуете новые техники, которые могут не всегда закончиться привычным сексом. 

Нет понятия "хорош в постели", ведь секс – это совместная работа двоих людей. Поэтому достичь наибольшего удовлетворения можно только при условии, что оба партнера приложат максимум усилий и доверяться друг другу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о вещах, которые снижают сексуальное желание. 


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