Сексуальные ошибки, которые партнерам не следует повторять в Новом году

2020 год подходит к концу, и это хорошее время для каждого, чтобы подвести небольшие итоги за последние двенадцать месяцев. Людям, которые находятся в близких отношениях, можно попробовать поговорить о совместных достижениях и неудачах, а отдельной темой сделать секс. Интим — одна из неотъемлемых частей человеческих отношений, но часто мы допускаем банальные ошибки, о которых даже не подозреваем. Издание Times of India коротко подытожило, какие именно моменты любящим парам лучше оставить в старом году.

Поговорите с парнером и постарайтесь оставить все ошибки в прошлом. Фото из свободных источников

1. Несуществующая или недостаточно длительная прелюдия

Конечно, многие предпочитают активную фазу полового факта, считая ее более увлекательной. Но прелюдия, на самом деле, является золотым правилом секса, хотя пары часто ее игнорируют. Если ваши мысли с партнером совпадают — это прекрасно, но вдруг нет... Вспомните о различных чувственных стимуляциях, они помогут сделать вашу интимную жизнь гораздо приятнее и разнообразнее.

2. Регулярное отсутствие оргазма

О том, как можно сымитировать наивысшее наслаждение во время секса, ходят легенды, байки и анекдоты. Но в действительности оргазм довольно важен для человеческого организма; ученые, между прочим, исследовали его связь с долголетием. Попробуйте понять, что больше всего нравится вашей половинке и что способно довести вас обоих "до предела". Получать удовольствие только во время процесса — неплохо, но все же не идеально.

3. Без признаний в любви

Можете не верить, но привычные три слова "я тебя люблю" — одна из самых эмоциональных вещей, которые человек может услышать от своего партнера. Когда же признание звучит во время секса, это может стать дополнительной стимуляцией, что усилит физические ощущения. Не стоит стесняться этих слов: попробуйте поймать момент и сказать партнеру о своей любви.

4. Много порно

Если кто-то из партнеров слишком увлекается просмотром фильмов для взрослых, это в конечном итоге может привести к проблемам в постели. Немало таких "киноманов" со временем жалуются на эректильную дисфункцию, слабое половое влечение и проблемы с эякуляцией, когда дело касается реального секса с реальным человеком. Если это вариант касается и вас с партнером, попробуйте обсудить ситуацию и прийти к компромиссу.

5. Уверенность в том, что страсть — вечная

Несмотря на практичность нынешнего человечества, немало пар до сих пор считают, что яркая страсть является постоянной и неугасающей. Впрочем, как бы это не было обидно, реальность вносит свои коррективы: люди привыкают друг к другу, притираются, изучают особенности и т.п. Таким образом страсть становится несколько слабее, хотя сексуальное влечение остается. Не думайте, что нежный и чувственный секс чем-то хуже страстной бури. Если вы в чем-то не уверены, лучше сначала поговорите с партнером, прежде чем начать придумывать.

Команда "Комментарии" желает всем незабываемых впечатлений от начала 2021 года!

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