Почему стоит чаще заниматься сексом - 6 научно обоснованных причин

Секс не только помогает сближаться с партнером, но и положительно влияет на общее состояние здоровья человека. К тому же этот факт научно подтвержден. Какую именно пользу приносит секс, читайте ниже.

Чем секс полезен для здоровья. Фото: weddingmagazine

1. Снижение артериального давления



Ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом могут снизить артериальное давление столь же эффективно, как это делают специальные таблетки. Уже на следующий день оно может быть ниже на 13%.

2. Укрепление иммунитета

Люди, которые занимаются сексом имеют сильную иммунную систему. Так исследования, проведенные еще в 2004 году, показали, что у тех, кто имел половой акт минимум три раза в неделю, наблюдался на 30% выше уровень иммуноглобулина А и антител, чем у тех, кто редко занимался сексом. А, как известно, эти соединения помогают иммунитету бороться с вирусами и болезнями.



3. Снижение риска сердечно-сосудистых болезней

Секс — прекрасная кардионагрузка. К тому же, он помогает поддерживать баланс между уровнями двух гормонов — эстрогена и тестостерона, которые должны постоянно быть в норме, чтобы мы чувствовали себя здоровыми.

4. Уменьшение боли

Оргазм может блокировать боль — это научно доказано. Сюда входит и головная боль, а также хронические боли в различных частях тела. Причем, избавиться от неприятных ощущений без применения таблеток поможет и простая мастурбация.

5. Профилактика недержания

За частую женщины в более зрелом возрасте могут страдать потерей контроля над мочевым пузырем. Однако, если регулярно заниматься сексом, мышцы тазового дна станут крепче.

6. Повышение качества сна

Эту пользу вы и сами уже успели заметить. После каждого полового акта человек чувствует сонливость. Все потому, что оргазм вызывает выброс гормона пролактина, а он в свою очередь способствует большему расслаблению.

Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, почему видеохостинг YouTube не блокирует "голую йогу", где женщины демонстрируют обнаженное тело, занимаясь порно-йогой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!