Женщины назвали лучшие и худшие позы для секса

Международная компания по производству презервативов провела опрос, в ходе которого узнала о лучших позах для секса по версии женщин. Данные исследования опубликовала "Газета по-украински".

В опросе приняли участие 2827 сексуально активных женщин в возрасте от 18 до 34 лет.

Первое место заняла поза "мужчина сзади" - 34%. А вот миссионерская поза заняла второе место парада любимых секс-поз. Эту традиционную позу в сексе выбрали 30,9% женщин. В ней есть тесная не только физическая связь, но и зрительный контакт.

В тройку лучших также вошла "всадница". Эта безумно популярна вне пришлась по душе 17,9% барышень, участвовавших в опросе.

Меньше интереса у женщин вызвала вне "стоя". Ее назвали любимой лишь 1,4% опрошенных.

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