Почему женщинам нельзя имитировать оргазм

Многие женщины во время секса имитируют оргазм. Это является одной из самых распространенных проблем в интимной сфере. Но эксперты уверены, что так делать не стоит, потому что это вредит физическому и психологическому здоровью.

имитация оргазма / фото: Getty Images

Мнение психологов

Эксперты в области психологии считают, что любящий мужчина без особого труда сможет понять, когда женщина имитирует, а когда действительно испытывает оргазм. Но, если женщина постоянно будет притворяться, то на подсознательном уровне мужчина будет обижаться на то, что его обманывают. Отсюда могут возникнуть и другие сложности в отношениях.

Мнение сексологов

Сексологи утверждают, что чем чаще мужчина во время секса будет имитировать оргазм, тем реже и реже он будет к ней приходить. От привычки имитировать оргазм до фригидности — два коротких шага. Стоит задуматься!

Мнение врачей

Медики объясняют, что во время занятий любовью, когда женщина возбуждена, в ее организме происходит выброс гормона экстрогена. Он усиливает приток крови к половым органам и молочным железам. Если во время секса женщина достигла кульминации, то спустя 10-12 минут ее организм приходит в норму, если же этого не произошло, тогда организму для нормализации гормонального фона требуется около часа.

Напомним, ученые из Соединенных Штатов назвали женский оргазм эволюционным пережитком. Что они имели ввиду можете прочитать в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщины по сравнению с мужчинами значительно реже испытывают оргазм. Но эксперты назвали несколько способов, которые могут помочь женщинам с этой проблемой.

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