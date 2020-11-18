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Почему ученые назвали женский оргазм эволюционным пережитком

До сих пор считалось, что у женского оргазма, в отличие от мужского, нет никакой биологической функции

сегодня, 15:46
Автор:

Любовь Блажко

На протяжении многих лет люди были уверены в том, что женский оргазм не несет никакой биологической активности, кроме, конечно же, удовлетворения сексуальных желаний. Но ученые из Соединенных Штатов недавно сделали новое заявление: когда-то женский оргазм мог запускать овуляцию во время интимной близости, но потом эта особенность утратилась в ходе эволюции.

Почему ученые назвали женский оргазм эволюционным пережитком

Почему ученые назвали женский оргазм эволюционным пережитком. Фото: unsplash

Они добавили, что у животных определенного вида (кошки, кролики, хорьки, верблюды) сохранилась эта особенность, о которой мы говорили выше — овуляция у самок происходит непосредственно во время соития. Но у людей это работает немного по-другому, потому что овуляция взаимосвязана с регулярным циклом, который, как правило, длится на протяжении 28 дней.  

"На более ранних этапах эволюционного развития, выход созревшей яйцеклетки из яичника провоцировался в результате оргазма во время полового акта. Получается, что оргазм у современных женщин можно считать чем-то вроде эволюционного пережитка", — резюмируют эксперты из Йельского университета.

Они также отметили, что женский оргазм – это довольно сложный биологический механизм, поэтому у него точно должна быть конкретная биологическая функция. Специалисты не прекращают изучать этот вопрос, чтобы иметь возможность помочь тем женщинам, которые не получают удовольствия от секса со своим партнером. 

Также издание "Комментарии" расскажет, 5 простых шагов, как достичь оргазма. 



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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/128306-uchenye-iz-ssha-nazvali-zhenskij-orgazm-evolyutsionnym-perezhitkom
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