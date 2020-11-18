На протяжении многих лет люди были уверены в том, что женский оргазм не несет никакой биологической активности, кроме, конечно же, удовлетворения сексуальных желаний. Но ученые из Соединенных Штатов недавно сделали новое заявление: когда-то женский оргазм мог запускать овуляцию во время интимной близости, но потом эта особенность утратилась в ходе эволюции.

Почему ученые назвали женский оргазм эволюционным пережитком. Фото: unsplash

Они добавили, что у животных определенного вида (кошки, кролики, хорьки, верблюды) сохранилась эта особенность, о которой мы говорили выше — овуляция у самок происходит непосредственно во время соития. Но у людей это работает немного по-другому, потому что овуляция взаимосвязана с регулярным циклом, который, как правило, длится на протяжении 28 дней.

"На более ранних этапах эволюционного развития, выход созревшей яйцеклетки из яичника провоцировался в результате оргазма во время полового акта. Получается, что оргазм у современных женщин можно считать чем-то вроде эволюционного пережитка", — резюмируют эксперты из Йельского университета.

Они также отметили, что женский оргазм – это довольно сложный биологический механизм, поэтому у него точно должна быть конкретная биологическая функция. Специалисты не прекращают изучать этот вопрос, чтобы иметь возможность помочь тем женщинам, которые не получают удовольствия от секса со своим партнером.

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