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5 простых шагов, как достичь оргазма

Ни для кого не новость, что для женщин достижение оргазма - не всегда легкий подвиг. Здесь вы найдете полезное пошаговое руководство, как легко расслабиться во время секса, чтобы получить больше удовлетворения, чем когда-либо.

сегодня, 12:37
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 простых шагов, как достичь оргазма

Фото: health.24tv.ua

Исследования показывают, что женщины по сравнению с мужчинами значительно реже испытывают оргазм во время вагинального полового акта, а многие женщины сообщают, что испытывают оргазм только при мастурбации. Дело в том, что стресс и мысли во время секса о том, как достичь оргазма, только усугубляют ситуацию.

Настройтесь на романтическую волну

Бывают дни, когда нам легко мгновенно погрузиться в сексуальное настроение, отбросив в сторону весь стресс и суету повседневной жизни. Но чаще всего это не так. Чтобы плавно настроиться на секс, постарайтесь изменить атмосферу вокруг себя. Даже такие простые вещи, как свечи или романтическая музыка, помогают отвлечься от повседневной суеты и заняться более приятными делами.

Фокусируйте свое внимание

Секс — не время использовать вашу врожденную способность отлично справляться с несколькими задачами одновременно. Не позволяйте себе отвлекаться, ведь посторонние мысли всегда мешают достижению кульминации. Вместо этого сосредоточьтесь на ощущениях – прикосновении губ и дыхании вашего партнера.

Пошумите в удовольствие

Ваше тело способно испытать большее удовольствие, если вы не будете сдерживать свое возбужденное дыхание и стоны.  

Возьмите все в свои руки

Большинству женщин для достижения оргазма нужна стимуляция клитора — и это неоспоримый факт. Не нужно стесняться брать дело в свои руки в буквальном смысле, будь то пальцы или небольшой вибратор. В конечном счете, наше удовольствие зависит от нас самих!

Помните, все дело в удовольствии

Сосредоточьтесь на удовольствии, а не на конечной цели. Безусловно, оргазм — это здорово, но попробуйте сосредоточиться на самом процессе, на удовольствии, которое доставляет вам каждое прикосновение и поцелуй. Как правило, оргазм не заставит себя долго ждать, а если нет — тоже ничего страшного, ведь всегда есть следующий раз.


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