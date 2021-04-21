Почему не стоит заниматься сексом во время стресса

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Светлана Шкурупий
Говорят, что секс помогает расслабиться и снимает напряжение, но американские исследователи не согласны с этим утверждением и не рекомендуют вступать в интимные отношения в условиях сильного стресса.
Можно ли снять стресс с помощью секса (фото из открытых источников)
Эксперты пришли к выводу, что секс в состоянии повышенного напряжения лишь усугубляет ситуацию и приводит к негативным процессам.
Такие выводы они сделали, основываясь на результатах эксперимента, в котором приняло участие несколько добровольцев. Их мозг подвергли сканированию.
Оказалось, что занятия сексом в период пережитого сильного стресса способны спровоцировать появление сильной депрессии, в крови повышается уровень стрессовых гормонов, развиваются тяжелые реакции.
При этом наиболее уязвимыми в этой ситуации оказались женщины. МРТ-сканирование показало, что в мозге таких девушек формировался настоящий "очаг" депрессии. Организм начинал работать неправильно, и человек нуждался в медицинской помощи для выхода из такого состояния.
Исследователи говорят, что не стоит вступать в интимную близость сразу после серьезного стресса или нервного напряжения, потому что это опасно для организма. Лучше заняться сексом с партнером, когда эмоциональный тонус вернется в норму.
Напомним, что секс не только приносит удовольствие, но и оказывает благоприятное воздействие на весь организм, влияя как на физическое, так и на эмоциональное состояние человека. Сексолог Наталья Романовская рассказала, какие изменения происходят с организмом без регулярных интимных отношений.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что секс помогает увеличить продолжительность жизни почти на 40%.
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