Что происходит с организмом без регулярного секса

Секс не только приносит удовольствие, но и оказывает благоприятное воздействие на весь организм, влияя как на физическое, так и эмоциональное состояние человека. Сексолог Наталья Романовская рассказала, какие изменения происходят с организмом без регулярных интимных отношений.

Как отсутствие секса влияет на наш организм / Фото: shutterstock.com

Специалист отметила, что без постоянного секса ничего смертельного и невообразимого не случится, но этот процесс важен для поддержания организма на физических и психологических уровнях. При чем, важен не столько сам секс, как его яркий финал. Именно во время оргазма происходят процессы, благоприятно влияющие на наше здоровье. Итак, что бывает без регулярной сексуальной жизни?

Снижение иммунитета

Сексолог говорит, что во время оргазма происходит настоящий "гормональный коктейль", который омолаживает клетки организма, в результате чего иммунная система укрепляется. Это не значит, что без постоянной интимной близости вы не будете часто болеть, просто иммунитет снизится, но это будет ощущаться в легкой форме.

Ухудшение качества сна

Во время секса в организме вырабатываются эндорфины, которые приближают к состоянию блаженства, а это приводит к полному расслаблению тела. Гормон окситоцин, который высвобождается в результате оргазма, вызывает приятную сонливость, делая сон более глубоким. При отсутствии регулярного секса вы не будете страдать бессонницей, но качество сна и ваше состояние может ухудшиться.

Замедление регенерационных процессов

Секс стимулирует регенерационные процессы и даже активизирует выработку коллагена. А с возрастом его уровень в организме снижается, поэтому после 35-летнего возраста эта проблема особенно актуальна. Но это не значит, что из-за отсутствия секса ваша кожа станет хуже, просто регенерационные процессы замедлятся.

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