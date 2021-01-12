Почему не стоит выключать свет в спальне во время секса

Многие пары перед сексом приглушают или полностью выключают свет, таким образом подчеркивая романтическую атмосферу. Но итальянские ученые не советуют этого делать. Оказалось, что секс с включенным светом имеет преимущества.

секс с включенным светом (фото из открытых источников)

Эксперты провели эксперимент с участием 38 мужчин, у которых был низкий уровень либидо. Их разделили на две группы. Участники из первой должны были в течение двух недель по 30 минут проводить время под влиянием яркого освещения в помещении, а добровольцы из второй группы этого не делали. Позже их результаты сравнили. Оказалось, что у мужчин, которые по полчаса в день проводили под ярким освещением, в три раза вырос уровень тестостерона в организме.

Ученые говорят, что это еще раз доказывает тот факт, что мужчины наиболее сексуально активны в летнее время. Кроме того, они рекомендуют не выключат свет в спальне во время интима, потому что он также влияет на уровень тестостерона и усиливает удовольствие от процесса.

Исследования на эту тему продолжаются, ведь нельзя сказать, что такие результаты будут у всех мужчин, ведь в научном исследовании участвовало мало добровольцев.

Напомним, эксперты рассказали, чтобы секс принес максимум удовольствия и наслаждения, стоит воздержаться перед процессом от определенных привычек. Каких именно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что интимная жизнь нуждается в разнообразии, поэтому со своим партнером нужно решаться на какие-то эксперименты. Например, ученые советуют заниматься сексом перед зеркалом и назвали несколько преимуществ такого решения.

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