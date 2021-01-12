kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.01.2021

BTC/USD

35980.66

ETH/USD

1116.98

LTC/USD

142.72

НБУ 12.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг секс Почему не стоит выключать свет в спальне во время секса
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему не стоит выключать свет в спальне во время секса

Свет в спальне повышает удовольствие от интимного процесса

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие пары перед сексом приглушают или полностью выключают свет, таким образом подчеркивая романтическую атмосферу. Но итальянские ученые не советуют этого делать. Оказалось, что секс с включенным светом имеет преимущества.

Почему не стоит выключать свет в спальне во время секса

секс с включенным светом (фото из открытых источников)

Эксперты провели эксперимент с участием 38 мужчин, у которых был низкий уровень либидо. Их разделили на две группы. Участники из первой должны были в течение двух недель по 30 минут проводить время под влиянием яркого освещения в помещении, а добровольцы из второй группы этого не делали. Позже их результаты сравнили. Оказалось, что у мужчин, которые по полчаса в день проводили под ярким освещением, в три раза вырос уровень тестостерона в организме.

Ученые говорят, что это еще раз доказывает тот факт, что мужчины наиболее сексуально активны в летнее время. Кроме того, они рекомендуют не выключат свет в спальне во время интима, потому что он также влияет на уровень тестостерона и усиливает удовольствие от процесса.

Исследования на эту тему продолжаются, ведь нельзя сказать, что такие результаты будут у всех мужчин, ведь в научном исследовании участвовало мало добровольцев. 

Напомним, эксперты рассказали, чтобы секс принес максимум удовольствия и наслаждения, стоит воздержаться перед процессом от определенных привычек. Каких именно

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что интимная жизнь нуждается в разнообразии, поэтому со своим партнером нужно решаться на какие-то эксперименты. Например, ученые советуют заниматься сексом перед зеркалом и назвали несколько преимуществ такого решения.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://men.24tv.ua/ru/povysit-uroven-testosterona-u-muzhchin-issledovanija-poslednie-novosti_n1507465
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ