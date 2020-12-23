Двойное удовольствие: чем хорош секс перед зеркалом

Язык
Coinspot 23.12.2020
BTC/USD
23691.31
ETH/USD
631.89
LTC/USD
112.66
НБУ 23.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Если хотите разнообразить свою интимную жизнь, подогреть интерес партнера и просто получить вдвое больше приятных эмоций, тогда попробуйте секс перед зеркалом. Отражение создает несколько положительных вещей, которые помогают настроиться на близость.
чем хорош секс перед зеркалом / фото: Shutterstock
Физическое и визуальное удовольствие
Нежные прикосновения и стимуляция интимных зон в комбинации со зрительным контактом может доставить вдвое больше наслаждения. А можно еще подключить фантазию и представить, что вы герои фильмов для взрослых и занимаетесь любовью не перед зеркалом, а перед камерой. Чем не ролевая игра?
Публичное место дома
Если вы немного параноик, то секс перед зеркалом можно будет сравнить с занятием любовью на людной улице. Оно и неудивительно, ведь всегда будет возникать ощущение, что за вами кто-то подсматривает. Но одновременно это может подарить определенную пикантность самому процессу. Секс перед зеркалом может подарить столько же адреналина, сколько занятие любовью в лифте.
Шанс стать еще ближе
Вы можете наблюдать тела друг друга, удовольствие на лицах и те части тела, что обычно находятся в тени. Кроме того, это неплохой способ узнать свое тело лучше и побороть комплексы.
Секс перед зеркалом подарит вам невероятное удовольствие. Главное – позаботиться, чтобы оно было в полный рост. Так вы сможете любоваться друг другом сполна.
Напомним, ученые, исходя из результата опроса 500 супружеских пар, выяснили, что утренний секс влияет на карьерный рост человека. У людей, которые начинают свой день с интимной близости, больше энергии, мотивации и стремления к успеху.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки в сексе партнеры допускают чаще всего.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости