kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23691.31

ETH/USD

631.89

LTC/USD

112.66

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг секс Двойное удовольствие: чем хорош секс перед зеркалом
commentss НОВОСТИ Все новости

Двойное удовольствие: чем хорош секс перед зеркалом

Секс перед зеркалом добавляет пикантности

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите разнообразить свою интимную жизнь, подогреть интерес партнера и просто получить вдвое больше приятных эмоций, тогда попробуйте секс перед зеркалом. Отражение создает несколько положительных вещей, которые помогают настроиться на близость.

Двойное удовольствие: чем хорош секс перед зеркалом

чем хорош секс перед зеркалом / фото: Shutterstock

Физическое и визуальное удовольствие

Нежные прикосновения и стимуляция интимных зон в комбинации со зрительным контактом может доставить вдвое больше наслаждения. А можно еще подключить фантазию и представить, что вы герои фильмов для взрослых и занимаетесь любовью не перед зеркалом, а перед камерой. Чем не ролевая игра?

Публичное место дома

Если вы немного параноик, то секс перед зеркалом можно будет сравнить с занятием любовью на людной улице. Оно и неудивительно, ведь всегда будет возникать ощущение, что за вами кто-то подсматривает. Но одновременно это может подарить определенную пикантность самому процессу. Секс перед зеркалом может подарить столько же адреналина, сколько занятие любовью в лифте.

Шанс стать еще ближе

Вы можете наблюдать тела друг друга, удовольствие на лицах и те части тела, что обычно находятся в тени. Кроме того, это неплохой способ узнать свое тело лучше и побороть комплексы. 

Секс перед зеркалом подарит вам невероятное удовольствие. Главное – позаботиться, чтобы оно было в полный рост. Так вы сможете любоваться друг другом сполна.

Напомним, ученые, исходя из результата опроса 500 супружеских пар, выяснили, что утренний секс влияет на карьерный рост человека. У людей, которые начинают свой день с интимной близости, больше энергии, мотивации и стремления к успеху.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки в сексе партнеры допускают чаще всего.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1689150-dvojnoe-udovolstvie-chem-khorosh-seks-pered-zerkalom
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ