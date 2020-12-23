Двойное удовольствие: чем хорош секс перед зеркалом

Если хотите разнообразить свою интимную жизнь, подогреть интерес партнера и просто получить вдвое больше приятных эмоций, тогда попробуйте секс перед зеркалом. Отражение создает несколько положительных вещей, которые помогают настроиться на близость.

чем хорош секс перед зеркалом / фото: Shutterstock

Физическое и визуальное удовольствие

Нежные прикосновения и стимуляция интимных зон в комбинации со зрительным контактом может доставить вдвое больше наслаждения. А можно еще подключить фантазию и представить, что вы герои фильмов для взрослых и занимаетесь любовью не перед зеркалом, а перед камерой. Чем не ролевая игра?

Публичное место дома

Если вы немного параноик, то секс перед зеркалом можно будет сравнить с занятием любовью на людной улице. Оно и неудивительно, ведь всегда будет возникать ощущение, что за вами кто-то подсматривает. Но одновременно это может подарить определенную пикантность самому процессу. Секс перед зеркалом может подарить столько же адреналина, сколько занятие любовью в лифте.

Шанс стать еще ближе

Вы можете наблюдать тела друг друга, удовольствие на лицах и те части тела, что обычно находятся в тени. Кроме того, это неплохой способ узнать свое тело лучше и побороть комплексы.

Секс перед зеркалом подарит вам невероятное удовольствие. Главное – позаботиться, чтобы оно было в полный рост. Так вы сможете любоваться друг другом сполна.

Напомним, ученые, исходя из результата опроса 500 супружеских пар, выяснили, что утренний секс влияет на карьерный рост человека. У людей, которые начинают свой день с интимной близости, больше энергии, мотивации и стремления к успеху.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки в сексе партнеры допускают чаще всего.

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