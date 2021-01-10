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10 вещей, которые не стоит делать перед сексом

Эти подсказки помогут наслаждаться полноценной половой жизнью и вам, и вашему партнеру

сегодня, 21:55
Автор:

Вечканова Елена

Интимная жизнь — не та тема, на которую люди привыкли говорить откровенно. Тем более, признаваться, что в постели случаются какие-то трудности. Чтобы проблем было как можно меньше, специалисты советуют перед сексом воздерживаться от определенных привычек.

10 вещей, которые не стоит делать перед сексом

Есть вещи, которых лучше избегать перед сексом. Фото из открытых источников

1. Не ешьте много

Чрезмерное потребление пищи может привести к появлению вялости и сонливости, особенно, если вы едите богатые углеводами продукты. Если действительно чувствуете голод, попробуйте легкий перекус — орехи или фрукты, что наоборот придадут вам бодрости.

2. Не пейте энергетиков

Нет, специальные энергетические напитки не помогут вам с сохранением активности и бодрости. Точнее — сначала помогут, но под конец интимных игр вы будете чувствовать себя еще более истощенными, чем могли. К этому приводит значительная доза сахара, что содержится в энергетиках.

3. Не ссорьтесь с партнером

Наличие каких-либо споров может вызвать неудобства непосредственно в постели. Даже если вы и ваш партнер убеждаете друг друга, что все хорошо, в подсознании проблема остается и может помешать получить удовольствие.

4. Старайтесь не нервничать

Стресс пагубно влияет на эрекцию и возбуждение в целом. Если расслабиться самостоятельно не удается, попробуйте сделать это во время прелюдии. Попросите партнера о массаже или помедитируйте, прежде чем заняться сексом.

5. Не ешьте перечную мяту

Даже если таким образом вы хотите перебить неприятный запах изо рта, не надо. Мяты следует избегать перед сексом, ведь ментол может снизить уровень тестостерона, что соответственно повлияет на либидо. Лучше промойте рот или почистите зубы.

6. Не задумывайтесь о своем теле

Немало психологических проблем в постели связаны с убеждениями самих людей, что они не идеальны. Но возбуждению отнюдь не помогут размышления о лишних килограммах или "не таких" зубах и волосах. Лучше сосредоточьтесь на тех частях телах, которые вам нравятся, и расслабьтесь.

7. Не завышайте надежды

Особенно этот совет касается тех, кто занимается сексом впервые или поменял партнера. Хотя с "постоянными" тоже вероятны определенные нюансы. Помните, что в сексе важно не только ждать оргазма, но и учиться и экспериментировать. Завышенные ожидания приводят к разочарованиям.

8. Не переусердствуйте с самодовольством

Существует мнение, что за некоторое время до полового акта следует заняться самоудовлетворением. К таким хитростям часто прибегают мужчины, чтобы продлить время до эякуляции во время секса. Впрочем, если "переборщить", можно потерять эрекцию в "самый ответственный" момент.

9. Не придерживайтесь рутины

Приносить что-то новое следует не только в повседневную жизнь, но и в сексе. Отсутствие экспериментов и креативного подхода к интиму может убить как страсть, так и любовь. Спросите партнера, что бы он хотел попробовать, предложите что-то новое сами. Таким образом вы "обновите" ваши сексуальные отношения.

10. Не употребляйте алкоголь и не курите

Научно доказано, что алкогольные и табачные изделия разрушают либидо. Курение, например, ограничивает кровоток, что будет интересно мужчинам, ведь именно от этого зависит возможность эрекции. Алкоголь может помочь спровоцировать желание заняться сексом, впрочем оно обычно исчезает, когда "доходит до дела".

Также "Комментарии" предлагают узнать, какие ошибки в интимной жизни не следует повторять партнерам в Новом году.


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Источник: https://www.thehealthsite.com/sexual-health/10-things-to-avoid-before-having-sex-119586/
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