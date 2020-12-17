Не молчи: какие слова стоит говорить во время секса

Секс — неотъемлемая часть нашей жизни, которая приносит не только удовольствие, но и пользу для всего организма. У каждой пары есть свои любимые позы и способы достижения оргазма. Но психолог Дэвид Фредерик в ходе исследования выяснил, с помощью какого универсального способа можно усилить сексуальное удовлетворение.

Что нужно говорить во время секса / фотоAleksandarNakic/ E+/ Getty Images

Ученый провел эксперимент с участием 39 тысяч супружеских пар, которые находились в браке больше 3 лет. Они рассказали подробности своей интимной жизни, в частности, насколько они удовлетворены своим партнером. Оказалось, что у пар, которые во время секса говорили друг другу фразу "Я тебя люблю" уровень удовлетворенности был значительно выше, чем у других. То есть, признание в любви повышало удовольствие и сексуальное желание партнеров, и они больше отдавались этому процессу.

Кроме того, удовольствие партнеров повышал креатив, готовность к экспериментам, романтическая атмосфера и нежная прелюдия. Однако, не все партнеры готовы били привнести в свою интимную жизнь разнообразие, поэтому их уровень удовлетворенности был ниже, чем у других участников исследования.

Психолог Дэвид Фредерик отметил, что секс похож на брак, ведь для того, чтобы он был успешным, нужно обладать решимостью и энтузиазмом. Специалист говорит, что, если вы в сексе испытываете неудовлетворенность, стоит откровенно поговорить с партнером и попробовать с ним в постели что-то новое.

Напомним, ежедневные занятия сексом положительно влияют на здоровье, в частности улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как утренний секс влияет на карьерный рост человека.

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