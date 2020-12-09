Как утренний секс влияет на карьерный рост

Интимная близость — очень важный аспект жизни человека, который приносит не только удовольствие, но еще и огромную пользу для здоровья. Ученые провели опрос и выяснили, как утренний секс способен повлиять на карьерный рост.

секс по утрам / © Fotolia, Artem Furman

Выяснилось, что многие пары отказываются утром от интимной близости из-за того, что опаздывают на работу, хотят спать, или вовсе не испытывают желания заняться сексом. И как выяснили эксперты, очень зря.

Американские исследователи опросили 500 пар в возрасте от 18 до 50 лет. Респонденты отвечали на вопросы о своей сексуальной близости и сфере деятельности. Полученные материалы ученые внимательно проанализировали и заявили, что секс и карьерный рост тесно связаны. Выяснилось, что партнеры, начинающие свой день с интимной близости намного успешнее в свое профессии и зарабатывают больше денег, чем та треть опрошенных, которые отказываются от секса в пользу дел. При чем, это касается не только мужчин, но и женщин.

Эксперты подчеркнули, что сексуальная близость утром заряжает человека энергией и бодростью, снижает напряжение, а все это улучшает его работоспособность. Вот почему ученые связали любовь к утреннему сексу с быстрым продвижением по карьерной лестнице.

К слову, американские исследователи продолжают изучать эту тему, чтобы получить еще больше доказательств своей гипотезе.

Напомним, что экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала, какое количество секса принято считать нормой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как нехватка сексуальной близости влияет на состояние человеческого организма.

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