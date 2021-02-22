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Главная Новости Досуг секс Назван фактор, повышающий сексуальное влечение
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Назван фактор, повышающий сексуальное влечение

Этот фактор даже помогает определить черты характера партнера

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский невролог Эрик Хазелтайн в ходе нескольких исследований выяснил, что на сексуальное влечение человека влияет множество бессознательных факторов, одним из которых является запах тела.

Назван фактор, повышающий сексуальное влечение

что влияет на сексуальное желание (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что важную роль в этом процессе играет симметрия тела и лица, ведь с ее помощью можно определить "хорошие" гены, а также запах партнера. Опираясь на свои исследования, ученый подчеркнул, что по запаху и визуальным сигналам женщина способна предположить, как выглядит мужчина и даже определить некоторые черты его характера. 

Результаты эксперимента показали, что женщины ориентируясь на сигналы, действующие на бессознательном уровне, выбирали футболки с запахом тех мужчин, которые имели наиболее симметричные черты лица. 

К слову, ранее американские ученые проводили похожее исследование, доказывающее, что женщины более приятным считают запах тех мужчин, которые употребляют много овощей и фруктов. Исследователи предположили, что такая избирательность связана с подсознательным стремлением женщины выбрать себе здорового партнера. 

Невролог Эрик Хазелтайн также выяснил, что по запаху тела и вкусу слюны люди могут даже делать выводы относительно гистосовместимости и выбрать себе подходящего мужчину для создания семьи и рождения здоровых детей. 

Напомним, итальянские ученые не советуют влюбленным парам выключать свет в спальне во время занятий сексом. Почему так, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психолог Дэвид Фредерик в ходе исследования выяснил, с помощью какого универсального способа можно усилить сексуальное удовлетворение.


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Источник: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/long-fuse-big-bang/201710/6-subtle-sources-sexual-attraction
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