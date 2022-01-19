Пять приятных фактов о сексе, которые нужно знать

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Светлана Шкурупий
Половой
акт не только приносит удовольствие, но и оказывает
благоприятное воздействие на организм человека. И этому есть научные
доказательства.
Что нужно знать о сексе (фото из открытых источников)
Лучше больше двух раз
в неделю
Исследователи
выяснили, что пары, которые занимаются сексом два и более раза в неделю, живут
дольше. Более того, у них риск преждевременной смерти значительно ниже по
сравнению с теми, кто вступает в половой контакт раз в месяц.
Секс — лучший способ
избавиться от головной боли
Немецкие
специалисты выяснили, что секс избавляет от головной боли, потому что во время
процесса в организме вырабатываются эндорфины — гормоны счастья. Ученые давно
признали, что их воздействие подобно мощным обезболивающим таблеткам.
Тренажер для сердца
Помимо
расслабляющего эффекта половой акт оказывает положительное действие на
сердечно-сосудистую систему, выступая своеобразным кардиостимулятором. Исследователи
доказали, что занятия сексом хотя бы дважды в неделю в несколько раз уменьшает
риск инфаркта, атеросклероза, гипертонии и других тяжелых сердечных
заболеваний.
Средняя
продолжительность акта — 13 минут
Ученые
говорят, что для полного удовлетворения и мужчины, и женщины от процесса
требуется 13 минут. Если этого времени партнерам недостаточно, тогда секс может длиться и 30 минут.
Прививка для
иммунитета
Нейроиммунологи
говорят, что секс положительно влияет на здоровье человека, потому что во время
процесса в крови увеличивается уровень фагоцитов, которые активно
борются с вирусами.
Напомним,
что нельзя делать после секса, чтобы не испортить отношения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как получить максимум удовольствия отсекса втроем.
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