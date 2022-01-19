Пять приятных фактов о сексе, которые нужно знать

Половой акт не только приносит удовольствие, но и оказывает благоприятное воздействие на организм человека. И этому есть научные доказательства.

Что нужно знать о сексе (фото из открытых источников)

Лучше больше двух раз в неделю

Исследователи выяснили, что пары, которые занимаются сексом два и более раза в неделю, живут дольше. Более того, у них риск преждевременной смерти значительно ниже по сравнению с теми, кто вступает в половой контакт раз в месяц.

Секс — лучший способ избавиться от головной боли

Немецкие специалисты выяснили, что секс избавляет от головной боли, потому что во время процесса в организме вырабатываются эндорфины — гормоны счастья. Ученые давно признали, что их воздействие подобно мощным обезболивающим таблеткам.

Тренажер для сердца

Помимо расслабляющего эффекта половой акт оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, выступая своеобразным кардиостимулятором. Исследователи доказали, что занятия сексом хотя бы дважды в неделю в несколько раз уменьшает риск инфаркта, атеросклероза, гипертонии и других тяжелых сердечных заболеваний.

Средняя продолжительность акта — 13 минут

Ученые говорят, что для полного удовлетворения и мужчины, и женщины от процесса требуется 13 минут. Если этого времени партнерам недостаточно, тогда секс может длиться и 30 минут.

Прививка для иммунитета

Нейроиммунологи говорят, что секс положительно влияет на здоровье человека, потому что во время процесса в крови увеличивается уровень фагоцитов, которые активно борются с вирусами.

Напомним, что нельзя делать после секса, чтобы не испортить отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как получить максимум удовольствия отсекса втроем.

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