Какими сексуальными привычками стоит овладеть в новом году

Психологи отметили, что многие люди в новом году, как правило, хотят перемен не только в обычной жизни, но и сексуальной. А для этого нужно развиваться и приобрести новые привычки, которые разнообразят интим и внесут в него яркие нотки.

Сексуальные привычки (фото из открытых источников)

Смена декораций

Выходите за пределы спальни и занимайтесь любовью, например, на кухне или в ванной комнате (если вы еще не пробовали) или же отдайтесь страсти в другом месте. Не забывайте также покупать новое постельное белье, которое бы пробуждало желание. Лучше всего выбирайте насыщенные оттенки (бордо, изумруд).

Носите вещи партнера

Психологи рекомендуют женщинам носить вещи своего возлюбленного, чаще всего это рубашки. Дело в том, что на подсознательном уровне мужчина еще больше убеждается в том, что женщина принадлежит только ему и начинает возбуждаться.

Выбирайте красивую одежду

Женщинам не стоит забывать о своей грации, чувственности и стиле. Находясь дома, постарайтесь не носить растянутые кофты или футболки, выбирайте одежду, которая будет подчеркивать ваши достоинства. Глядя на вас, партнер должен восхищаться. Да и собираясь куда-то в гости, не упустите возможность продемонстрировать свой красивый гардероб, чтобы взгляд мужчины постоянно был сосредоточен именно на вас.

Больше воды

Для яркой сексуальной жизни человеку нужно пить много воды, в противном случае возможна быстрая утомляемость и снижение либидо. Дело в том, что все слизистые нашего организма нуждаются в постоянной подпитке изнутри.

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