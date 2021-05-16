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Исследователи выяснили, чем полезен отказ от секса

Канадские ученые определили, что отказ от интимной связи укрепляет отношения между партнерами

сегодня, 22:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи говорят, что секс приносит не только удовольствие, но еще и положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Но как оказалось, его отсутствие также имеет положительные стороны.

Исследователи выяснили, чем полезен отказ от секса

Почему отказ от секса может быть полезным (фото из открытых источников)

Исследователи из Канады выяснили, что отказ от интимной близости укрепляет отношения в браке. Они опросили на первом этапе около 200 человек и установили, что отношениями были больше удовлетворены те, кто готов пренебречь сексом ради партнера, не желающего близости. Менее довольны отношениями оказались те, кто невосприимчив к отказам. Этот вывод, по утверждению ученых, действителен как для мужчин, так и для женщин.

На втором этапе ученые задействовали более 250 семейных пар. Они оценивали, насколько респонденты готовы понять точку зрения партнера. Выяснилось, что женщины сильнее нуждаются в партнере, склонном к "сексуальной эмпатии". Особенно ярко это проявляется у пар, которые вскоре планируют завести ребенка.

Напомним, что секс помогает расслабиться и снимает напряжение, но американские исследователи не согласны с этим утверждением и не рекомендуют вступать в интимные отношения в условиях сильного стресса. Эксперты пришли к выводу, что секс в состоянии повышенного напряжения лишь усугубляет ситуацию и приводит к негативным процессам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что со временем даже в самых страстных пар появляются проблемы в сексе. Но секс — это очень важное условие здоровых отношений. Что делать, если искра угасла, рассказала секс-тренер из Нью-Йорка Эми Левин. Эксперт отметила, что при желании в отношения можно вернуть былую страсть с помощью нескольких способов.


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Источник: https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-016-0920-2
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