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Как вернуть секс и страсть в отношения

Над сексом в длительных отношениях нужно работать

сегодня, 21:30
Автор:

Кириєнко Анна

Со временем даже в самых страстных пар появляются проблемы в сексе. Но секс это очень важное условие здоровых отношений. Что делать, если искра угасла, рассказывает секс-тренер из Нью-Йорка Эми Левин.

Как вернуть секс и страсть в отношения

Как вернуть искру в отношениях. Фото: Gazeta.ru

Эксперт объясняет, что над сексом в длительных отношениях нужно работать.

За частую бывает так, что партнеры просто прекращают видеть друг в друге объект сексуальной привлекательности. Это может быть из-за неряшливого вид второй половинки, усталости или недостатка прикосновений и тактильных ощущений.

Однако есть способы разжечь костер страсти, даже если в нем остались одни угольки.

1. Разговаривайте

Разговоры помогут поддержать эмоциональную связь друг с другом. Проявите интерес ко второй половинке и будьте максимально откровенными. Поговорите о сексе. Спросите, что нравится вашему партнеру и расскажите о своих фантазиях.

2. Настройте тактильный контакт

В длительных отношениях мы часто забываем об объятиях и поцелуях. Попробуйте ежедневно касаться любимого человека, целовать его, как на первых свиданиях.

3. Воспоминания

Вспомните прошлое: как вы познакомились, за что полюбили партнера. Вы можете посмотреть ваш любимый фильм или посетить место ранних свиданий. Это заставит вспомнить лучшие моменты и понять, что вы до сих пор любите друг друга.

4. Прочитайте откровенную литературу

Предложите любимому прочитать вместе эротическую книгу. Создайте для этого соответствующую атмосферу. Затем можете обсудить, что бы вы хотели попробовать из прочитанного, и сразу приступайте к делу. Вы можете повторить то же самое с фильмом.

5. Интригуйте

Оставайтесь соблазнительными даже спустя несколько лет. Следите за своим внешним видом и старайтесь провоцировать желание партнера. Это поможет поддерживать эротическую связь на должном уровне.

6. Обратитесь к сексологу или психологу

Иногда люди не могут справиться со своими эмоциями и мыслями. В таком случае специалист сможет направить вас в правильное сексуальное русло. Вы можете посещать сеансы как самостоятельно, так и с партнером.

Сайт "Комментарии" желает взаимопонимания в отношениях и рекомендует прочитать о пяти видах лжи, которая уничтожает ваши отношения.


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Источник: https://focus.ua/uk/lifestyle/472376-lyubov-ne-proshla-7-sposobov-vernut-seks-v-otnosheniya
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