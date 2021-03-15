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Эксперт назвал лучшее время для интимной близости

Для каждого возраста есть определенное время

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Интимная близость возможна в любое время в течение суток, хотя, согласно исследованиям, мужчинам больше нравится утренний секс, а женщинам — вечерний. Но профессор Оксфордского университета Пол Келли выяснил, что все зависит от возраста и определил лучшее время для занятий любовью.

Эксперт назвал лучшее время для интимной близости

В какое время лучше заниматься сексом / фото: freepik.com

Специалист отметил, что во внимание стоит брать сильно меняющиеся биоритмы в течение жизни. По мнению доктора, для людей в возрасте от 20 лет оптимальное время для занятий сексом — 15:00. Именно в три часа дня мысль о своем партнере может привести к постели. Конечно же, в столь юном возрасте либидо может "сработать" в любое время суток, но 15:00 является самым пиковым, потому что органы испытывают наибольший всплеск энергии.

Люди, старше 30 лет наиболее яркий секс могут получить в 8:20 утра. В это время у мужчин и женщин повышается уровень тестостерона. А тем, кому за 40 лет рекомендуется вступать в интимную близость после 22:00, в это время секс расслабляет и помогает настроиться на сон. Это касается и тех, кому за 50 лет.

Специалист отметил, что циркадные ритмы меняются с возрастом и контролируют все процессы, каждый орган системы, каждую из триллионов клеток организма.

Напомним, что многие партнеры могут во время секса совершать ошибки, которые портят не только впечатление от процесса, но и отношения в целом. О каких ошибках идет речь, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что секс — неотъемлемая часть жизни, которая приносит не только удовольствие, но и пользу для всего организма. Психолог Дэвид Фредерик выяснил, с помощью какого универсального способа можно усилить сексуальное удовлетворение.


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Источник: http://ivona.bigmir.net/psihologia/relate/sex/495330-Eksperty-nazvali-luchshee-vremja-dlja-intimnoj-blizosti-
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