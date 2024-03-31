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Сколько животных спрятано на рисунке: только единицы могут найти всех

Пользователи соцсетей активно обсуждают новую головоломку. Они ищут на рисунке животных, но для многих эта задача стала непосильной.

сегодня, 07:30
Автор:
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Slava Kot
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Острое зрение и проницательность могут помочь найти ответ на головоломку с животными. Вирусная загадка разделила пользователей в социальных сетях, пытающихся дать правильный ответ о количестве животных на изображении.

Сколько животных спрятано на рисунке: только единицы могут найти всех

Задача о животных. Фото из открытых источников

Недавно головоломка с изображением животных появилась в таких социальных сетях как Threads, X (ранее Twitter) и Facebook. Под каждым сообщением пользователи эмоционально пытаются найти всех животных на рисунке и спорят, кому удалось указать больше правильных ответов.

Некоторые пользователи указывают, что видят на рисунке только пять животных, однако самый частый ответ от шести до восьми. Были и те, кто вроде бы смог найти более 10 животных в головоломке, однако другие пользователи скептически отнеслись к такому ответу.

Прежде чем перейти к ответу, вы также можете просмотреть другие головоломки и загадки:

Заметить на рисунке проще всего медведя. Далее пользователи быстро находят корову, волка и кролика. Следующими в списке идут кот, птичка, улитка и бабочка. Последней в головоломке находят мышку. Итак, правильный ответ о количестве животных на рисунке будет 9. Несмотря на это, некоторые пользователи указали, что нашли на рисунке кита, вероятно, перепутав его с улиткой. Кроме того, другим удалось найти на изображенных рыбу, курицу, лягушку и даже жирафа.

Сколько животных спрятано на рисунке: только единицы могут найти всех - фото 2

Ответ на головоломку о количестве животных на рисунке

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