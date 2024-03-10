Сколько треугольников вы видите на рисунке: правильно отвечают 10%

Головоломка с треугольниками была создана в 1955 году итальянским психологом Гаэтаном Канижа. Чтобы разгадать эту загадку, нужно внимательно посмотреть на рисунок с несколькими фигурами и указать правильное количество треугольников. С этой задачей могут справиться менее 10% людей.



Треугольник Канижа. Фото из открытых источников

Чем длиннее мы рассматриваем головоломку с несколькими фигурами в поисках треугольников, тем больше мы их можем найти. Некоторым людям кажется, что на рисунке всего один треугольник, потом они видят уже две фигуры. В то время как другие при детальном рассмотрении указывают на вариант ответа с 10 треугольниками.

Прежде чем получить правильный ответ, вы можете также просмотреть другие интересные задачи и головоломки:

Изображение с несколькими фигурами известно под названием "Треугольник Канижа". Итальянский психолог Гаэтано Канижа создал рисунок, на котором можно увидеть белый равносторонний треугольник, который выглядит ярче фона вокруг него. Также этот треугольник будто расположен над кругами и закрывает часть из них. Кроме того, на картинке можно найти и другие треугольники.

Гаэтано Канижа обнаружил, что наш мозг игнорирует пробелы фигур и форм, дополняя их. Такое явление получило название "феномен фантомного края". Это свидетельствует о том, что наш мозг при отсутствии дополнительной информации ошибается, воспринимая пространство как объект.

Таким образом, правильный ответ на головоломку с треугольником Канижа будет таким, что на изображении нет ни одного треугольника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о головоломке, которую могут разгадать только такие гении, как Шерлок Холмс.



