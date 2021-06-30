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Как стать «дорогой женщиной»: четыре простых совета

Эксперты рассказали, что нужно сделать для того, чтобы притягивать мужские взгляды и стать «дорогой женщиной».

сегодня, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждой женщине хочется всегда выглядеть "дорого" и роскошно, чтобы ловить на себе взгляды представителей сильного пола. Но многие не понимают, что "дорогая" женщина — это ухоженная женщина. Эксперты рассказали, какие нужно прилагать усилия, чтобы выглядеть на все 100%.

Как стать «дорогой женщиной»: четыре простых совета

как стать «дорогой женщиной» / Фото: Shutterstock

Время на себя

Женщина должна находить хоть немного времени на себя, забывая о домашних заботах и хлопотах. Просто отдохните, посмотрите несколько серий любимого сериала, встретьтесь с подругами, сходите на шопинг, чтобы отвлечься и повысить себе настроение. Отдых пойдет на пользу как физическому, так и эмоциональному здоровью. Плюс ко всему, внутренняя гармония положительно отражается на внешнем виде. 

Ваши ногти — ваша гордость

Ухоженный и красивый маникюр — визитная карточка женщины, поэтому всегда следите за тем, чтобы ноготки были здоровыми и чистыми. Можете делать маникюр, придумывать стильные дизайны, а можете просто убрать заусеницы, кутикулу и подрезать ногти. 

Приятный аромат

С помощью духов можно завершить свой образ, но не перебарщивайте с нанесением аромата, иначе можно получить прямо противоположный эффект — мужчины будут обходить вас за километр. 

Здоровые и красивые волосы

Сейчас в моде естественность и натуральность, поэтому следите за тем, чтобы ваши волосы были здоровыми и красивыми. Пользуйтесь регулярно масками, хорошим шампунем, бальзамом и вовремя избавляйтесь от посеченных концов. 

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Источник: https://www.womanhit.ru/health-and-beauty/body/2019-05-17-kak-stat-dorogoj-zhenschinoj-prostye-ieffektivnye-sposoby/
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