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Что форма бровей может рассказать о характере женщины

Эксперты рассказали, что по форме бровей женщины можно многое узнать о ее чертах характера

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Не секрет, что черты лица могут многое рассказать о характере человека, и брови — не исключение. Что форма бровей может рассказать о женщине?

Что форма бровей может рассказать о характере женщины

как форма бровей влияет на характер женщины (фото из открытых источников)

Редкие брови или их отсутствие

Женщины с редкими бровями отличаются особой дружелюбностью, с ними легко общаться, а еще им можно доверить самый сокровенный секрет и не бояться, что кто-то о нем узнает. Из таких женщин получаются хорошие спутницы и верные друзья. 

Прямые брови без изгиба

Женщины с такой формой бровей достаточно упрямы, независимы и прямолинейны. Из них получаются успешные руководители и бизнесмены, но в личной жизни у них могут возникать трудности.

Брови домиком

Обладательницы таких бровей всегда находятся в центре внимания, они умеют очаровывать мужчин и легко находят с ними общий язык. Многогранность и умение добиваться своего – отличительная черта этих женщин.

Длинные брови с плавным изгибом

Такие бровки указывают на то, что их обладательница достаточно загадочная и привлекательная, а еще она умеет поддержать разговор, поскольку ее кругозор гораздо шире, чем у большинства женщин. 

Короткие брови

Женщины с короткой формой бровей открыты, доброжелательны, эмоциональны и даже порой капризны. Их отличительная черта — это непредсказуемость. 

Тонкие брови "ниточкой"

Обладательница таких бровей хочет любить и быть любимой. У нее нет больших амбиций в профессиональной сфере, но зато на первом месте для нее гармоничные отношения, уют и крепкая семья. 

Густые широкие брови

Эксперты говорят, что женщины с такой формой бровей отличаются особой чувствительностью, энергичность, они азартны и легки на подъем. С ними не бывает скучно, потому что они делают жизнь ярче и насыщеннее. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что расскажет о вашем характере форма и размер носа.


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Источник: https://flytothesky.ru/forma-brovej/
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