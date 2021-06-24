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Какие установки мешают женщине выйти замуж

Эксперты рассказали, какие психологические установки женщины мешают ей найти спутника жизни и выйти за него замуж

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждая женщина мечтает встретить достойного мужчину, построить с ним крепкие отношения и в дальнейшем крепкую семью. Но есть определенные психологические установки, которые мешают ей достигнуть этой цели. Психологи рассказали, в чем может быть причина. 

Какие установки мешают женщине выйти замуж

Что мешает женщине выйти замуж (фото из открытых источников)

Установки в вашей голове

Есть женщины, которые очень хотят замуж, но не получают предложения руки и сердца. Почему так? Возможно, женщина сама блокирует в голове этот шаг, например, потому что пережила мучительный опыт в отношениях с предыдущим избранником и решила, что больше не допустит повторения ситуации, чтобы не чувствовать снова боль. Это и есть условная печать, которую женщина установила сама в своей голове, она живет и боится серьезных отношений. 

Может быть и так, что женщина на психологическом уровне боится потерять свою свободу. Она переживает, что придется подстраиваться под своего мужчину, от чего-то отказываться, а она этого не хочет. Плюс убеждения из серии: нет отношений, значит, не будет и предательства, не придется страдать. Конечно же, чтобы исправить ситуацию, нужно обратиться к специалистам и прорабатывать свои страхи, установки и сомнения.

Повышайте собственную ценность

Важный момент: иногда женщины не готовы брать на себя ответственность. Но любые отношения это предусматривают. Есть женщины, которые хотят лишь получать от мужчины внимание, заботу, поддержку, энергию, но самим им дать нечего, потому что они не соответствуют своему избраннику. А мужчины чувствуют, когда ими хотят только пользоваться. Женщина должна любить себя, заниматься самореализаций и при этом уважать и своего партнера, ведь когда он будет чувствовать от нее поддержку, то будет стараться для нее и расти, чтобы стать более успешным. Но не нужно искать мужчину, чтобы решить свои проблемы и сесть ему на шею, а еще не нужно тянуть на себе алкоголика или наркомана, надеясь, что человек вдруг изменится. Повышайте свою ценность!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие глупые ошибки совершают замужние женщины.


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/419390/
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