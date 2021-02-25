Как стать богатым: 5 простейших советов

Безусловно, каждый человек в мире хотя бы раз думал о том, как разбогатеть. Вот только часть людей хотела бы, чтобы ей прямо на голову свалился миллион долларов, а вторая половина хотела бы прийти к богатству своими силами. Мы расскажем вам о пяти простых секретах, которые помогут стать успешнее, счастливее и богаче.

Пять советов как стать богатым и успешным - фото: из открытых источников

1. Перестаньте зацикливаться на деньгах.

Хотя это звучит парадоксально, но постоянное сосредоточение на том, сколько вы зарабатываете, отвлекает вас от того, что действительно способствует созданию и росту благосостояния. Так что измените свою точку зрения. Рассматривайте деньги не как главную цель, а как побочный продукт правильных поступков.

2. Начните отслеживать, скольким людям вы помогаете, хотя бы в небольшой степени.

Самые успешные люди, как в финансовом, так и в других отношениях — невероятно полезны. Они всегда хорошо понимают других людей и помогают им в достижении своих целей. Они знают, что их успех в конечном итоге основан на успехе окружающих людей.

3. Сделайте что-нибудь лучше.

Выберите одну вещь, в которой вы уже лучше, чем большинство людей. Станьте маниакально сосредоточенным на одном единственном деле. Будьте безжалостно самокритичными, но без переусердствования, для того, чтобы продолжать работать над улучшением каждого аспекта этого единственного вопроса. Финансово успешные люди делают по крайней мере одну вещь лучше, чем все вокруг.

4. Постройте распорядок, который обеспечит вам успех.

Никогда не забывайте, что достижение цели основано на создании распорядка. Допустим, вы хотите написать книгу на 300 страниц. Это главная цель. Ваша система для достижения этой цели может заключаться в том, чтобы писать четыре страницы в день — это ваш распорядок. Думая о своей цели, вы не добьетесь готовой рукописи, но добросовестно придерживайтесь своего распорядка.

5. Неустанно отслеживайте свой прогресс.

Отслеживайте свой прогресс не реже одного раза в неделю в соответствии с вашими ключевыми показателями. Может быть, вы измерите, скольким людям вы помогаете или чему смогли научиться за неделю. Может быть, вы отметите ключевые шаги на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире в том, что вы выбрали.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о популярной формуле Карла Гаусса: как быстро можно накопить 5050 гривен — эксперимент "Комментариев". Также сайт информировал о четырех эффективных способах накопить деньги.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!