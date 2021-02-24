Популярная формула Карла Гаусса: как быстро можно накопить 5050 гривен - эксперимент "Комментариев"

В Сети набирает неслыханной популярности метод, с помощью которого пользователям удается накопить крупную сумму, а именно 5050 гривен/долларов быстро и просто. На помощь приходит формула Карла Гаусса, которого прозвали "королем математики".

Популярная формула Карла Гаусса: как быстро можно накопить 5050 гривен - фото из открытых источников

Суть метода очень проста: на обычном листке бумаге следует написать подряд все числа от 1 до 100 и наклеить его на копилку, которую можно сделать собственноручно, к примеру, из обычной коробки. Каждый день или раз в несколько дней нужно бросать в нее монетки или банкноту, вычеркивая из листика ту сумму, которую кладете в свой "банк". Таким образом, за 100 дней размер однократного вложения ни разу не повторяется. Каждый самостоятельно решает, когда и сколько ему положить, но когда все числа будут зачеркнуты, а копилке будет 5050 долларов или гривен — решать вам.

Корреспондент "Комментариев" решила на собственном опыте проверить, действительно ли этот метод является рабочим, а также рассказала, с какими сложностями пришлось столкнуться в процессе накопления средств по популярному методу.





Первым делом, важно поставить цель, осознав, для чего вы копите деньги. Ради мечты будет гораздо проще расставаться даже с крупными купюрами.

Изначально накопления начинались с незначительных сумм: трех, пяти, семи, пятнадцати гривен. Удавалось складывать деньги в копилку по несколько раз в день, находя завалявшиеся монеты или мелкие купюры в карманах.

Когда все цифры до 70 были зачеркнуты (это удалось сделать где-то за полтора месяца), с деньгами стало расставаться сложнее. Сбережения уже не поступали в копилку ежедневно: прежде, чем бросить сумму в "банк", иногда требовалось несколько дней, чтобы ее собрать.

Когда осталось всего десять цифр, проснулся азарт. Хотелось, как можно быстрее заполнить копилку до конца и получить накопленные 5050 гривен. Это удалось сделать чуть больше, чем за две недели. А в итоге, конечную сумму в 5050 гривен получилось собрать за 112 дней.

Данный метод накопления действительно работает, возможно, немного дольше, чем об этом пишут. В идеале сумма в 5050 гривен должна накопиться за 100 дней. Однако многое зависит от того, как часто и как много средств вы готовы класть в копилку, и от чего сможете отказаться в процессе накопления денег.

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