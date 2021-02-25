Четыре эффективных способа накопить деньги

Сбережения — это не только гарантия стабильности, но и возможность позволить себе что-то дорогое и желанное без кредитов и долгов. Как сохранять и приумножать заработанные средства, рассказали в РБК.

Пять эффективных способов накопить деньги - фото из открытых источников

Четыре конверта

Согласно этому правило, стоит отказаться от неразумных трат, а сосредоточиться только основных, как, к примеру, коммунальные услуги, питание, одежда, проезд, гигиена. Таким образом вы сможете откинуть спонтанные расходы. Так вы поймете, какая сумма вам необходима для покрытия первоочередных нужд. Сумму, которая получится, следует умножить на два и разделить ровно на четыре конверта. Открывать конверты нужно в начале предстоящей недели. Выходить за обозначенные лимиты можно только в случае острой необходимости

Ставьте цели

Чтобы накопить средства, необходимо честно выяснить, для чего вы это делаете. Отмечается, что цели должны быть реально выполнимыми, учитывая вашу нынешнюю ситуацию с финансами. Более того, стоит конкретизировать ваше желание и писать не "хочу в отпуск", а, к примеру, "хочу к июлю накопить 50 тысяч гривен для поездки на море".

Планируйте покупки

Очевидно, что чем меньше вы будете совершать бесполезных трат, тем быстрее у вас получится накопить деньги. Перед походом в магазин, стоит составить список необходимых покупок и действовать четко по плану.

Правило десяти секунд

Существует простой психологический прием, с помощью которого можно совладать желаниями в обход эмоциям. К примеру, на витрине вы видите товар, который можете позволить себе приобрести прямо сейчас. Стоит сделать паузу на десять секунд и подумать, действительно ли эта вещь вам необходима. Отмечается, что лучше всего данный прием работает в супермаркете, где присутствует изобилие товаров по низким ценам.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как накопить деньги по формуле Карла Гаусса.

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