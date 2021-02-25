logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.02.2021

BTC/USD

49853.09

ETH/USD

1596.65

LTC/USD

178.39

НБУ 25.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Четыре эффективных способа накопить деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Четыре эффективных способа накопить деньги

Пользуйтесь этими советами, и вам удастся сэкономить и накопить сбережения

сегодня, 07:00
Автор:

Елизавета Черных

Сбережения — это не только гарантия стабильности, но и возможность позволить себе что-то дорогое и желанное без кредитов и долгов. Как сохранять и приумножать заработанные средства, рассказали в РБК. 

Четыре эффективных способа накопить деньги

Пять эффективных способов накопить деньги - фото из открытых источников

Четыре конверта

Согласно этому правило, стоит отказаться от неразумных трат, а сосредоточиться только основных, как, к примеру, коммунальные услуги, питание, одежда, проезд, гигиена. Таким образом вы сможете откинуть спонтанные расходы. Так вы поймете, какая сумма вам необходима для покрытия первоочередных нужд. Сумму, которая получится, следует умножить на два и разделить ровно на четыре конверта. Открывать конверты нужно в начале предстоящей недели. Выходить за обозначенные лимиты можно только в случае острой необходимости

Ставьте цели 

Чтобы накопить средства, необходимо честно выяснить, для чего вы это делаете. Отмечается, что цели должны быть реально выполнимыми, учитывая вашу нынешнюю ситуацию с финансами. Более того, стоит конкретизировать ваше желание и писать не "хочу в отпуск", а, к примеру, "хочу к июлю накопить 50 тысяч гривен для поездки на море". 

Планируйте покупки 

Очевидно, что чем меньше вы будете совершать бесполезных трат, тем быстрее у вас получится накопить деньги. Перед походом в магазин, стоит составить список необходимых покупок и действовать четко по плану. 

Правило десяти секунд 

Существует простой психологический прием, с помощью которого можно совладать желаниями в обход эмоциям. К примеру, на витрине вы видите товар, который можете позволить себе приобрести прямо сейчас. Стоит сделать паузу на десять секунд и подумать, действительно ли эта вещь вам необходима. Отмечается, что лучше всего данный прием работает в супермаркете, где присутствует изобилие товаров по низким ценам. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как накопить деньги по формуле Карла Гаусса. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://style.rbc.ru/health/5c0e2c4d9a79471999d5c131
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ