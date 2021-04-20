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В каком возрасте партнеры склонны изменять друг другу

Ученые, основываясь на данных крупного британского сайта знакомств, выяснили, в каком возрасте партнеры склонны к изменам

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый хочет встретить человека, с которым можно будет создать крепкую и счастливую семью: без лжи, предательства и измен. Но, увы, не каждому это удается. И чаще всего в разводах виноваты именно измены.

В каком возрасте партнеры склонны изменять друг другу

В каком возрасте партнеры более склонны к изменам / Фото: shutterstock.com

Исследователи, опираясь на данные известного британского сайта знакомств IllicitEncounters, выяснили, что в определенные периоды жизни человек более склонен изменять второй половинке. И наиболее вероятный возраст для "похода налево" — 39 лет. В зоне риска также находятся 29 и 49 лет. Эксперты говорят, что это "переломные" годы, когда человек начинает испытывать волнение перед новым жизненным этапом, поэтому он более склонен к отчаянным поступкам. Ему хочется что-то завершить, что-то предпринять радикальное или же — попробовать что-то новое, в том числе измену.

Это, конечно, не значит, что все с ужасом должны ждать приближение этого возраста и сомневаться в верности второй половинки. Крепкие и счастливые отношения должны строиться на любви и взаимоуважении. Если вы будете придерживаться этого правила, то вам не нужно будет беспокоиться за свой брак. 

Напомним, что во многих отношениях, к сожалению, бывают измены. И о мужских "походах на лево" написано и сказано много, но женщина тоже может изменить своему избраннику. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие обстоятельства могут подвигнуть ее на такой шаг.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты, которые специализируются на изучении языка тела, научились распознавать изменщиков по их внешности. Чаще всего о склонности ходить налево свидетельствуют большой размер ноги и крупные бедра.


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Источник: https://7sisters.ru/lifestyle/13723-v-etom-vozraste-partneryi-sklonnyi-izmenyat-drug-drugu.html
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