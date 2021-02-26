Почему женщина может изменить: психолог назвал причины

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Светлана Шкурупий
Во многих отношениях, к сожалению, бывают измены. И о мужских "походах на лево" написано и сказано много, но женщина тоже может изменить своему избраннику. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие обстоятельства могут подвигнуть ее на такой шаг.
причины женских измен / фото: Depositphotos
На своей странице в Instagram специалист отметил, что, как правило, мотивы женщины более глубокие и продуманные, если сравнивать их с мужскими изменами. Ведь женщина по природе своей более эмоциональна и склонна привязываться к сексуальному партнеру.
По словам психолога, женщины изменяют, в основном, по таким причинам:
- Она эмоционально истощена и жаждет любви. Женщина может лечь в постель с другим мужчиной, когда не чувствует теплоты и нежности от своего избранника.
- Она ищет развлечений — частая причина, если муж был еще и первым мужчиной.
- Женщина сексуально не удовлетворена в браке. Многие дамы решаются на измену, потому что не получают удовольствия от секса со своим партнером.
- Секс на стороне был случайным (например, как последствие бурной вечеринки).
- Измена как месть за мужскую неверность. Не стоит забывать, что женщины коварны и могут отплатить своему избраннику той же монетой или же просто сравнять счет.
Напомним, психологи выяснили, что каждый возрастной этап мужчины сопровождается гормональными и социальными изменениями. Это также отражается на его самооценке, активности и потребностях. В ходе исследования эксперты выяснили, в каком возрасте мужчины чаще всего "ходят на лево".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая особенность отвечает за склонность женщин к измене.
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