Почему женщина может изменить: психолог назвал причины

Во многих отношениях, к сожалению, бывают измены. И о мужских "походах на лево" написано и сказано много, но женщина тоже может изменить своему избраннику. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие обстоятельства могут подвигнуть ее на такой шаг.

причины женских измен / фото: Depositphotos

На своей странице в Instagram специалист отметил, что, как правило, мотивы женщины более глубокие и продуманные, если сравнивать их с мужскими изменами. Ведь женщина по природе своей более эмоциональна и склонна привязываться к сексуальному партнеру.

По словам психолога, женщины изменяют, в основном, по таким причинам:

- Она эмоционально истощена и жаждет любви. Женщина может лечь в постель с другим мужчиной, когда не чувствует теплоты и нежности от своего избранника.

- Она ищет развлечений — частая причина, если муж был еще и первым мужчиной.

- Женщина сексуально не удовлетворена в браке. Многие дамы решаются на измену, потому что не получают удовольствия от секса со своим партнером.

- Секс на стороне был случайным (например, как последствие бурной вечеринки).

- Измена как месть за мужскую неверность. Не стоит забывать, что женщины коварны и могут отплатить своему избраннику той же монетой или же просто сравнять счет.

Напомним, психологи выяснили, что каждый возрастной этап мужчины сопровождается гормональными и социальными изменениями. Это также отражается на его самооценке, активности и потребностях. В ходе исследования эксперты выяснили, в каком возрасте мужчины чаще всего "ходят на лево".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая особенность отвечает за склонность женщин к измене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!