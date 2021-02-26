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Почему женщина может изменить: психолог назвал причины

Мотивы женщины более глубокие и продуманные

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Во многих отношениях, к сожалению, бывают измены. И о мужских "походах на лево" написано и сказано много, но женщина тоже может изменить своему избраннику. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие обстоятельства могут подвигнуть ее на такой шаг.

Почему женщина может изменить: психолог назвал причины

причины женских измен / фото: Depositphotos

На своей странице в Instagram специалист отметил, что, как правило, мотивы женщины более глубокие и продуманные, если сравнивать их с мужскими изменами. Ведь женщина по природе своей более эмоциональна и склонна привязываться к сексуальному партнеру.

По словам психолога, женщины изменяют, в основном, по таким причинам:

-  Она эмоционально истощена и жаждет любви. Женщина может лечь в постель с другим мужчиной, когда не чувствует теплоты и нежности от своего избранника. 

- Она ищет развлечений — частая причина, если муж был еще и первым мужчиной.

- Женщина сексуально не удовлетворена в браке. Многие дамы решаются на измену, потому что не получают удовольствия от секса со своим партнером.

- Секс на стороне был случайным (например, как последствие бурной вечеринки).

- Измена как месть за мужскую неверность. Не стоит забывать, что женщины коварны и могут отплатить своему избраннику той же монетой или же просто сравнять счет.

Напомним, психологи выяснили, что каждый возрастной этап мужчины сопровождается гормональными и социальными изменениями. Это также отражается на его самооценке, активности и потребностях. В ходе исследования эксперты выяснили, в каком возрасте мужчины чаще всего "ходят на лево".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая особенность отвечает за склонность женщин к измене.


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