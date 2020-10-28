Черты внешности, которые выдают изменщиков

Эксперты, которые специализируются на изучении языка тела, научились распознавать изменщиков по их внешности. Чаще всего о склонности ходить налево свидетельствуют большой размер ноги и крупные бедра. Об этом сообщает издание The Sun.

Внешность изменщиков. Фото: soulpost.ru

Ученые из Оксфордского университета анонимно опросили людей, которые живут в браке, но ищут романтических приключений на стороне. Их анкеты исследователи нашли на сайте знакомств Illicit Encounters.

Оказалось, что если мужчина имеет сравнительно большой размер ноги, то желание изменить своей второй половинке у него возникает гораздо чаще. А вот среди женщин изменщицы чаше всего имеют широкие бедра.

В то же время найти верную женщину также поможет ее внешность. Самые преданные представительницы прекрасного пола имеют маскулинные черты лица. Зачастую у них массивная челюсть, глубоко посаженные глаза, волевой подбородок, крупный нос и густые брови.





А вот в любовницы мужчины чаще всего выбирают противоположный типаж — хрупких девушек с женственными чертами.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются изменщики.

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