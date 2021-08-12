Ученые выяснили, о чем чаще всего врут в отношениях

Отношения между мужчиной и женщиной — это поистине огромный труд обеих сторон, ведь рано или поздно любую пару настигают ссоры, бытовые конфликты, разочарование и секреты друг от друга. Исследователи из Колумбийской бизнес-школы выяснили, о чем чаще всего врут люди в отношениях.

О чем партнеры чаще всего врут в отношениях (фото из открытых источников)

Исследование под названием "Опыт хранить секреты" показало, что в среднем влюбленные могут хранить до 13 секретов одновременно. Ученые, проанализировав результаты 10 различных исследований, пришли к выводу, что чаще всего партнеры в отношениях скрывают друг от друга свои фантазии и мысли о других людях. На втором месте оказалась ложь, связанная с сексуальным поведением и на третьем — секреты о "романтическом желании" и "предательство доверия".

Также эксперты в ходе исследования выяснили, что хранение секретов негативно влияет не только на отношения со второй половинкой, но и на психическое здоровье людей. Люди, которые что-то скрывают в 2 раза больше времени проводят в раздумьях, они больше беспокоятся, переживают и фокусируются на своих секретах.

Напомним, что отношения — штука очень хрупкая. И порой даже самый крепкий союз можно разрушить с помощью обидных фраз, кинутых невзначай. Психологи рассказали, что нельзя говорить любимому человеку, если хотите сохранить гармонию в отношениях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из университета Флориды выяснили, что большой плюс для отношений имеет внешняя непривлекательность партнера. Да, оказывается, что женщины, которые считают своих мужчин менее привлекательными, чем сами, счастливее с ними в союзе.

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