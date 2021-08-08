Какие фразы нельзя говорить партнеру в отношениях

Отношения — штука очень хрупкая, и порой, даже самый крепкий союз можно разрушить с помощью обидных фраз, кинутых невзначай. Психологи рассказали, что нельзя говорить любимому человеку, если хотите сохранить гармонию в отношениях.

Что нельзя говорить партнеру / Фото: Fabio Formaggio / EyeEm/ Getty Images

"А он бы сделал это для меня"

Ни мужчина, ни женщина не любят, когда их сравнивают с кем-то, особенно с бывшими возлюбленными. Пусть прошлое остается в прошлом. Если вы будете регулярно сравнивать своего партнера с другими людьми, то лишь усугубите конфликты между вами и вызовете у него чувство неполноценности.

"Это твоя вина"

Если ваш партнер где-то ошибся, то не стоит каждый раз ему об этом напоминать. Лучше подумайте вместе, как найти выход из сложившейся ситуации.

"Ничего не можешь сделать нормально"

Это одна из самых разрушительных и популярных фраз в отношениях. Однако, будьте очень аккуратны со своими высказываниями. Чем чаще вы будете употреблять эту фразу, тем быстрее будет падать самооценка у вашего партнера, а это не приведет ни к чему хорошему. Помните, что идеальных людей не существует.

"Если бы ты меня любил, то…"

С помощью этой фразы люди манипулируют друг другом, но постоянно заставляя партнера доказывать свою любовь и выполнять ваши пожелания, вы просто разрушаете отношения.

"Ты полный ноль"

Зачем вы остаетесь вместе с человеком, если постоянно говорите ему эту фразу? Возможно, вы пытаетесь самоутвердиться за его счет, поэтому и заставляете его чувствовать себя каким-то ничтожеством. Но это явный признак нездоровых отношений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие бытовые привычки могут испортить отношения.

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