logo
Русский Українська

BTC/USD

39324.25

ETH/USD

2663.24

LTC/USD

142.54

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология С какими мужчинами женщины действительно счастливы
commentss НОВОСТИ Все новости

С какими мужчинами женщины действительно счастливы

Ученые из университета Флориды выяснили, какие мужчины делают женщин по-настоящему счастливыми

сегодня, 17:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские исследователи выяснили, что большой плюс для отношений имеет внешняя непривлекательность партнера. Да, оказывается, что женщины, которые считают своих мужчин менее привлекательными, чем сами, счастливее с ними в союзе.

С какими мужчинами женщины действительно счастливы

Какие мужчины делают женщин счастливыми (фото из открытых источников)

Ученые из университета Флориды провели опрос, в котором приняло участие более 200 пар в возрасте 20 лет. Участники заполнили анкеты, в которых расписали свои пищевые привычки, ежедневные процедуры по уходу за собой, а также рассказали, как относятся к собственной внешности. 

Как отмечает автор исследования Таня Рейнольдс, результаты опроса показали, что женщины чувствуют себя намного счастливее в отношениях с мужчинами, которых считают менее привлекательными, чем сами. Они не переживают по поводу того, что возлюбленный уйдет к другой, и чувствуют себя уверенно, наслаждаясь отношениями.

А вот женщины, которые считают своих мужчин более привлекательными, всегда волнуются по поводу своей внешности, сидят на диетах, изнуряют свой организм физическими упражнениями, чтобы соответствовать любимому и на его фоне выглядеть не хуже. У них есть страх, что мужчина найдет кого-то привлекательнее, поэтому они не наслаждаются отношениями, а постоянно пребывают в напряжении. 

Напомним, что психологи выделили несколько женских качеств, которые привлекают внимание мужского пола. Что это за качества, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина, которая обречена на одиночество, может не только быть внешне непривлекательной для мужчин, но и иметь ряд других признаков. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, почему женщина может сама разрушать свое счастье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.maximonline.ru/sex/women-are-happier-with-ugly-husbands-id162306/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ