С какими мужчинами женщины действительно счастливы

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Светлана Шкурупий
Американские исследователи выяснили, что большой плюс для отношений имеет внешняя непривлекательность партнера. Да, оказывается, что женщины, которые считают своих мужчин менее привлекательными, чем сами, счастливее с ними в союзе.
Какие мужчины делают женщин счастливыми (фото из открытых источников)
Ученые из университета Флориды провели опрос, в котором приняло участие более 200 пар в возрасте 20 лет. Участники заполнили анкеты, в которых расписали свои пищевые привычки, ежедневные процедуры по уходу за собой, а также рассказали, как относятся к собственной внешности.
Как отмечает автор исследования Таня Рейнольдс, результаты опроса показали, что женщины чувствуют себя намного счастливее в отношениях с мужчинами, которых считают менее привлекательными, чем сами. Они не переживают по поводу того, что возлюбленный уйдет к другой, и чувствуют себя уверенно, наслаждаясь отношениями.
А вот женщины, которые считают своих мужчин более привлекательными, всегда волнуются по поводу своей внешности, сидят на диетах, изнуряют свой организм физическими упражнениями, чтобы соответствовать любимому и на его фоне выглядеть не хуже. У них есть страх, что мужчина найдет кого-то привлекательнее, поэтому они не наслаждаются отношениями, а постоянно пребывают в напряжении.
Напомним, что психологи выделили несколько женских качеств, которые привлекают внимание мужского пола. Что это за качества, узнайте в нашем материале.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина, которая обречена на одиночество, может не только быть внешне непривлекательной для мужчин, но и иметь ряд других признаков. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, почему женщина может сама разрушать свое счастье.
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