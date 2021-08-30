Сколько раз в неделю влюбленные лгут друг другу, - исследование

В идеальном мире партнеры, состоящие в отношениях, на 100% честны друг с другом, но в реальности все оказывается не так радужно. Американские ученые в ходе эксперимента выяснили, сколько в среднем за неделю влюбленные лгут друг другу.

Ложь в отношениях / Фото: mirowo

Сообщается, что исследователи из США провели эксперимент, в котором приняло участие почти 60 человек от 18 до 27 лет, состоящие в отношениях. Добровольцы должны были подсчитать, сколько раз они обманули свою вторую половинку в течение одной недели. И оказалось, что люди, находящиеся в союзе, в среднем за 7 дней лгут друг другу три раза. Основными мотивами лжи были избежание конфликта, негативные эмоции и желание задеть своего партнера.

Конечно же, такие показатели нельзя назвать объективными, но все же они заставляют задуматься, поскольку из маленькой, безобидной, на первый взгляд, лжи могут вырасти серьезные проблемы в отношениях.

Еще одно исследование, проведенное психологом Робертом Фельдманом, показало, что женщины лгут чаще чем мужчины. Представители сильного пола делают этого, чтобы выставить себя в лучшем свете, а вот женщины — чтобы собеседнику было приятнее, чтобы никого не обидеть.

Напомним, учеными было проведено десять различных исследований, которые выявили, какие именно секреты скрывают влюбленные друг от друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские и британские специалисты пришли к следующему выводу: ложь негативно сказывается на здоровье человека. Эксперты изучили влияние лжи на физическое и психологическое состояние и вот, что они узнали.

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