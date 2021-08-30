logo
Русский Українська

BTC/USD

48620.60

ETH/USD

3331.48

LTC/USD

175.11

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения Сколько раз в неделю влюбленные лгут друг другу, - исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько раз в неделю влюбленные лгут друг другу, - исследование

Американские специалисты выяснили, что люди, находящиеся в отношениях, обманывают свою вторую половинку в среднем три раз в неделю

сегодня, 22:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В идеальном мире партнеры, состоящие в отношениях, на 100% честны друг с другом, но в реальности все оказывается не так радужно. Американские ученые в ходе эксперимента выяснили, сколько в среднем за неделю влюбленные лгут друг другу. 

Сколько раз в неделю влюбленные лгут друг другу, - исследование

Ложь в отношениях / Фото: mirowo

Сообщается, что исследователи из США провели эксперимент, в котором приняло участие почти 60 человек от 18 до 27 лет, состоящие в отношениях. Добровольцы должны были подсчитать, сколько раз они обманули свою вторую половинку в течение одной недели. И оказалось, что люди, находящиеся в союзе, в среднем за 7 дней лгут друг другу три раза.  Основными мотивами лжи были избежание конфликта, негативные эмоции и желание задеть своего партнера.

Конечно же, такие показатели нельзя назвать объективными, но все же они заставляют задуматься, поскольку из маленькой, безобидной, на первый взгляд, лжи могут вырасти серьезные проблемы в отношениях.

Еще одно исследование, проведенное психологом Робертом Фельдманом, показало, что женщины лгут чаще чем мужчины. Представители сильного пола делают этого, чтобы выставить себя в лучшем свете, а вот женщины — чтобы собеседнику было приятнее, чтобы никого не обидеть.

Напомним, учеными было проведено десять различных исследований, которые выявили, какие именно секреты скрывают влюбленные друг от друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские и британские специалисты пришли к следующему выводу: ложь негативно сказывается на здоровье человека. Эксперты изучили влияние лжи на физическое и психологическое состояние и вот, что они узнали.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://style.news.am/rus/news/3271/vlyublenniye-lgut-drug-drugu-v-srednem-3-raza-v-nedelyu.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ