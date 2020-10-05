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Главная Новости Досуг психология Ученые выяснили, что ложь негативно влияет на здоровье человека
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Ученые выяснили, что ложь негативно влияет на здоровье человека

Оказывается, когда ты врешь, то портишь свое здоровье

сегодня, 14:07
Автор:

Любовь Блажко

Американские и британские специалисты пришли к следующему выводу: ложь негативно сказывается на нашем здоровье. Они изучили влияние лжи на физическое и психологическое состояние человека, передает издание lux.

Ученые выяснили, что ложь негативно влияет на здоровье человека

Ложь негативно влияет на здоровье человека. Фото: lux.fm

Эксперты пригласили группу людей, которых разделили на две группы. Первая группа участников должна была воздержаться от лжи в течении 10 недель, вторая – никак не меняла свои ежедневные привычки. 

После завершения эксперимента ученые детально проанализировали состояние здоровья обеих групп. Как оказалось, люди, которые перестали врать, имели гораздо лучшие показатели, нежели те, кто продолжал это делать. 

Также ученые отметили, что участники, которые воздержались от лжи, значительно улучшили свои отношения с близкими и друзьями. А еще они почувствовали прилив энергии и счастья, которых раньше так не хватало. 

Удивительным остается тот факт, что чаще всего люди склонны врать тем, к кому испытывают сильную привязанность или доверие. Специалисты говорят, что люди так поступают для того, чтобы "защитить" дорогих себе людей от неприятной правды. 

Ранее "Комментарии" сообщали, увлекательный фокус с картинками: психолог показала, как легко обмануть мозг человека.


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