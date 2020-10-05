Ученые выяснили, что ложь негативно влияет на здоровье человека

Американские и британские специалисты пришли к следующему выводу: ложь негативно сказывается на нашем здоровье. Они изучили влияние лжи на физическое и психологическое состояние человека, передает издание lux.

Ложь негативно влияет на здоровье человека. Фото: lux.fm

Эксперты пригласили группу людей, которых разделили на две группы. Первая группа участников должна была воздержаться от лжи в течении 10 недель, вторая – никак не меняла свои ежедневные привычки.

После завершения эксперимента ученые детально проанализировали состояние здоровья обеих групп. Как оказалось, люди, которые перестали врать, имели гораздо лучшие показатели, нежели те, кто продолжал это делать.

Также ученые отметили, что участники, которые воздержались от лжи, значительно улучшили свои отношения с близкими и друзьями. А еще они почувствовали прилив энергии и счастья, которых раньше так не хватало.

Удивительным остается тот факт, что чаще всего люди склонны врать тем, к кому испытывают сильную привязанность или доверие. Специалисты говорят, что люди так поступают для того, чтобы "защитить" дорогих себе людей от неприятной правды.

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