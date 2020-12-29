Ученые рассказали, о чем чаще всего лгут вторые половинки

Профессоры Колумбийской бизнес-школы провели исследование, которое называется "Опыт хранить секреты". Главная цель исследования — выяснить, что скрывают друг от друга влюбленные люди.

Что скрывают от нас вторые половинки - исследование ученых. Фото: v.img.com.ua

Результаты показали, что вторые половинки сохраняют до тринадцати секретов одновременно.

Учеными было проведено десять различных исследований, которые выявили, какие именно секреты скрывают влюбленные.



Оказалось, что чаще всего партнеры не открывают друг другу свои фантазии и мысли о других людях. Следующим пунктом идут тайны о своем сексуальном поведении и фантазии. Также многие скрывают от вторых половинок ложь, собственные романтические желания и предательство доверия.

Ученые отметили, что когда люди что-то скрывали от любимых, они чувствовали себя несчастными. Также секреты негативно влияют на психическое здоровье людей и отношения с любимым человеком.

Люди, которые берегут секреты внутри себя, тратят много времени, заботясь и страдая. Можно сказать, что они одержимы своими тайнами и волнуются, чтобы вторая половинка никогда не узнала о скрытом.

Напоминаем, что ученые узнали, в каком возрасте мужчины изменяют чаще. Наиболее "опасным" периодом является тот, когда мужчине исполняется 29, 39 и 49 лет. Эксперты предположили, что скорее всего, подобная жажда острых ощущений с новой женщиной связана с нежеланием мужа стареть, признавать, что вскоре он перейдет на новый этап своей жизни.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, как поощрить мужчину помочь в уборке. Специалисты рекомендуют составить план действий, с которым вы можете ознакомиться здесь. Он поможет влюбленным быстро и легко ухаживать за домом вместе и при этом не ссориться.

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