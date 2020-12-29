kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26729.24

ETH/USD

724.94

LTC/USD

127.47

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Ученые рассказали, о чем чаще всего лгут вторые половинки
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые рассказали, о чем чаще всего лгут вторые половинки

У второй половинки может быть много секретов

сегодня, 15:55
Автор:

Кириєнко Анна

Профессоры Колумбийской бизнес-школы провели исследование, которое называется "Опыт хранить секреты". Главная цель исследования — выяснить, что скрывают друг от друга влюбленные люди.

Ученые рассказали, о чем чаще всего лгут вторые половинки

Что скрывают от нас вторые половинки - исследование ученых. Фото: v.img.com.ua

Результаты показали, что вторые половинки сохраняют до тринадцати секретов одновременно.

Учеными было проведено десять различных исследований, которые выявили, какие именно секреты скрывают влюбленные.

Оказалось, что чаще всего партнеры не открывают друг другу свои фантазии и мысли о других людях. Следующим пунктом идут тайны о своем сексуальном поведении и фантазии. Также многие скрывают от вторых половинок ложь, собственные романтические желания и предательство доверия.

Ученые отметили, что когда люди что-то скрывали от любимых, они чувствовали себя несчастными. Также секреты негативно влияют на психическое здоровье людей и отношения с любимым человеком.

Люди, которые берегут секреты внутри себя, тратят много времени, заботясь и страдая. Можно сказать, что они одержимы своими тайнами и волнуются, чтобы вторая половинка никогда не узнала о скрытом.

Напоминаем, что ученые узнали, в каком возрасте мужчины изменяют чаще. Наиболее "опасным" периодом является тот, когда мужчине исполняется 29, 39 и 49 лет. Эксперты предположили, что скорее всего, подобная жажда острых ощущений с новой женщиной связана с нежеланием мужа стареть, признавать, что вскоре он перейдет на новый этап своей жизни.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, как поощрить мужчину помочь в уборке. Специалисты рекомендуют составить план действий, с которым вы можете ознакомиться здесь. Он поможет влюбленным быстро и легко ухаживать за домом вместе и при этом не ссориться.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elle.ua/otnosheniya/lubov-i-seks/uchenie-viyasnili-o-chem-chashche-vsego-vrut-v-otnosheniyah/
Теги:
comments

Обусуждения

Оля

сегодня, 16:17

я всегда когда вру, потом болит кишечник https://kishechnik.guru/

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ