Семь смертных грехов брака

О семи смертных грехах, очевидно, слышали если не все, то большинство. Впрочем мало кто задумывается, что это понятие можно легко перенести на семейную жизнь. Каждый из нас не без греха, и в браке часто случаются значительные проблемы. Именно поэтому специалисты объясняют, каких чувств и действий (читайте — грехов) в браке следует избегать, дабы семья была счастливой.

Некоторых вещей в браке стоит особо избегать. Фото из открытых источников

1. Жадность

Стремление к богатству, власти и деньгам может испортить брак, когда оно становится чрезмерным. В конце концов это приводит к эгоизму и жадности. Если оба партнера предпочитают свои деньги, а не любовь, скорее всего, их брак основан на материалистических условиях.

2. Похоть

Этот пункт связан с предыдущим. Чаще всего человек стремится к богатству не только денежному, но и любому другому, в частности чувственному. Когда партнеры интересуются только собственным кошельком, иногда они могут начать заглядываться на других людей, и в сексуальном плане тоже. Помните, что в основе брака находятся доверие и взаимопонимание. Даже короткая интрижка "на стороне" может испортить отношения навсегда.

3. Чревоугодие (обжорство).

Даже если это утверждение касается пищевых привычек, в браке оно может означать чрезмерное потакание чему-угодно. Постоянное отвлечение не собственные "хочу", удовлетворения своих желаний без интереса о партнере, большая заинтересованность в каком-то хобби, чем в налаживании семейных отношений... Все это — потакание прожорливости, и может повлиять на брак.

4. Гордость

Гордость, хотя и необходима, но может перерасти в разрушительную эмоцию, когда выходит за пределы. Чрезмерная гордость или чрезмерная уверенность заставят вас думать, что вы лучше своего партнера. В конце концов у вашей половинки может значительно снизиться самооценка и развиться чувство собственного несовершенства.

5. Разочарование

Это означает, что один из партнеров в браке всегда находится в плохом или грустном настроении. Если это, скорее, привычка, а не, например, депрессия, то это, безусловно, влияет на отношения. Люди устают от постоянной проекции негативных мыслей рядом. В конце концов несчастными становятся оба партнера, отчаиваясь во всем.

6. Лень

Вы не можете ожидать, что в браке все сложится идеально, не прилагая к этому никаких усилий. Отношения, на самом деле, это напряженная работа, но совместные усилия и командное сотрудничество облегчают ее. Если же кто-то из двух в браке слишком ленивый (и это не только об уборке или приготовлении пищи), такая пара долго не проживет вместе.

7. Гнев

Чтобы там кто не говорил, а супружеская жизнь — это постоянные стычки и споры. Обычно они не представляют проблемы, но когда в брак начинает проникать сильный гнев, ярость или гнев, оба партнера могут получить значительный психический и физический вред. Этот смертельный грех отношений, очевидно, является самым опасным.

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